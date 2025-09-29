- Обзор рынка
EFC-PD: Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re
Курс EFC-PD за сегодня изменился на -3.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.51, а максимальная — 24.51.
Следите за динамикой Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EFC-PD сегодня?
Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re (EFC-PD) сегодня оценивается на уровне 24.51. Инструмент торгуется в пределах -3.47%, вчерашнее закрытие составило 25.39, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EFC-PD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re?
Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re в настоящее время оценивается в 24.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.06% и USD. Отслеживайте движения EFC-PD на графике в реальном времени.
Как купить акции EFC-PD?
Вы можете купить акции Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re (EFC-PD) по текущей цене 24.51. Ордера обычно размещаются около 24.51 или 24.81, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EFC-PD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EFC-PD?
Инвестирование в Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re предполагает учет годового диапазона 22.08 - 25.39 и текущей цены 24.51. Многие сравнивают 1.28% и 5.06% перед размещением ордеров на 24.51 или 24.81. Изучайте ежедневные изменения цены EFC-PD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Ellington Financial Inc.?
Самая высокая цена Ellington Financial Inc. (EFC-PD) за последний год составила 25.39. Акции заметно колебались в пределах 22.08 - 25.39, сравнение с 25.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Ellington Financial Inc.?
Самая низкая цена Ellington Financial Inc. (EFC-PD) за год составила 22.08. Сравнение с текущими 24.51 и 22.08 - 25.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EFC-PD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EFC-PD?
В прошлом Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.39 и 5.06% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.39
- Open
- 24.51
- Bid
- 24.51
- Ask
- 24.81
- Low
- 24.51
- High
- 24.51
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -3.47%
- Месячное изменение
- 1.28%
- 6-месячное изменение
- 5.06%
- Годовое изменение
- 5.06%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%