Курс EFC-PD за сегодня изменился на -3.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.51, а максимальная — 24.51.

Следите за динамикой Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.