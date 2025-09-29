КотировкиРазделы
Валюты / EFC-PD
Назад в Рынок акций США

EFC-PD: Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re

24.51 USD 0.88 (3.47%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EFC-PD за сегодня изменился на -3.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.51, а максимальная — 24.51.

Следите за динамикой Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EFC-PD сегодня?

Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re (EFC-PD) сегодня оценивается на уровне 24.51. Инструмент торгуется в пределах -3.47%, вчерашнее закрытие составило 25.39, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EFC-PD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re?

Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re в настоящее время оценивается в 24.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.06% и USD. Отслеживайте движения EFC-PD на графике в реальном времени.

Как купить акции EFC-PD?

Вы можете купить акции Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re (EFC-PD) по текущей цене 24.51. Ордера обычно размещаются около 24.51 или 24.81, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EFC-PD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EFC-PD?

Инвестирование в Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re предполагает учет годового диапазона 22.08 - 25.39 и текущей цены 24.51. Многие сравнивают 1.28% и 5.06% перед размещением ордеров на 24.51 или 24.81. Изучайте ежедневные изменения цены EFC-PD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Ellington Financial Inc.?

Самая высокая цена Ellington Financial Inc. (EFC-PD) за последний год составила 25.39. Акции заметно колебались в пределах 22.08 - 25.39, сравнение с 25.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Ellington Financial Inc.?

Самая низкая цена Ellington Financial Inc. (EFC-PD) за год составила 22.08. Сравнение с текущими 24.51 и 22.08 - 25.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EFC-PD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EFC-PD?

В прошлом Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.39 и 5.06% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.51 24.51
Годовой диапазон
22.08 25.39
Предыдущее закрытие
25.39
Open
24.51
Bid
24.51
Ask
24.81
Low
24.51
High
24.51
Объем
1
Дневное изменение
-3.47%
Месячное изменение
1.28%
6-месячное изменение
5.06%
Годовое изменение
5.06%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.