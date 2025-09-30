- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
EFC-PD: Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re
Il tasso di cambio EFC-PD ha avuto una variazione del -3.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.51 e ad un massimo di 24.51.
Segui le dinamiche di Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni EFC-PD oggi?
Oggi le azioni Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re sono prezzate a 24.51. Viene scambiato all'interno di -3.47%, la chiusura di ieri è stata 25.39 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EFC-PD mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re pagano dividendi?
Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re è attualmente valutato a 24.51. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.06% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EFC-PD.
Come acquistare azioni EFC-PD?
Puoi acquistare azioni Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re al prezzo attuale di 24.51. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.51 o 24.81, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EFC-PD sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni EFC-PD?
Investire in Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re implica considerare l'intervallo annuale 22.08 - 25.39 e il prezzo attuale 24.51. Molti confrontano 1.28% e 5.06% prima di effettuare ordini su 24.51 o 24.81. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EFC-PD con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Ellington Financial Inc.?
Il prezzo massimo di Ellington Financial Inc. nell'ultimo anno è stato 25.39. All'interno di 22.08 - 25.39, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.39 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Ellington Financial Inc.?
Il prezzo più basso di Ellington Financial Inc. (EFC-PD) nel corso dell'anno è stato 22.08. Confrontandolo con gli attuali 24.51 e 22.08 - 25.39 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EFC-PD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EFC-PD?
Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.39 e 5.06%.
- Chiusura Precedente
- 25.39
- Apertura
- 24.51
- Bid
- 24.51
- Ask
- 24.81
- Minimo
- 24.51
- Massimo
- 24.51
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- -3.47%
- Variazione Mensile
- 1.28%
- Variazione Semestrale
- 5.06%
- Variazione Annuale
- 5.06%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4