EFC-PD: Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re

24.51 USD 0.88 (3.47%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EFC-PD ha avuto una variazione del -3.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.51 e ad un massimo di 24.51.

Segui le dinamiche di Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni EFC-PD oggi?

Oggi le azioni Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re sono prezzate a 24.51. Viene scambiato all'interno di -3.47%, la chiusura di ieri è stata 25.39 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EFC-PD mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re pagano dividendi?

Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re è attualmente valutato a 24.51. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.06% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EFC-PD.

Come acquistare azioni EFC-PD?

Puoi acquistare azioni Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re al prezzo attuale di 24.51. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.51 o 24.81, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EFC-PD sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni EFC-PD?

Investire in Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re implica considerare l'intervallo annuale 22.08 - 25.39 e il prezzo attuale 24.51. Molti confrontano 1.28% e 5.06% prima di effettuare ordini su 24.51 o 24.81. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EFC-PD con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Ellington Financial Inc.?

Il prezzo massimo di Ellington Financial Inc. nell'ultimo anno è stato 25.39. All'interno di 22.08 - 25.39, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.39 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Ellington Financial Inc.?

Il prezzo più basso di Ellington Financial Inc. (EFC-PD) nel corso dell'anno è stato 22.08. Confrontandolo con gli attuali 24.51 e 22.08 - 25.39 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EFC-PD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EFC-PD?

Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.39 e 5.06%.

Intervallo Giornaliero
24.51 24.51
Intervallo Annuale
22.08 25.39
Chiusura Precedente
25.39
Apertura
24.51
Bid
24.51
Ask
24.81
Minimo
24.51
Massimo
24.51
Volume
1
Variazione giornaliera
-3.47%
Variazione Mensile
1.28%
Variazione Semestrale
5.06%
Variazione Annuale
5.06%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4