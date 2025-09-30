KurseKategorien
EFC-PD: Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re

24.51 USD 0.88 (3.47%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EFC-PD hat sich für heute um -3.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.51 bis zu einem Hoch von 24.51 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von EFC-PD heute?

Die Aktie von Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re (EFC-PD) notiert heute bei 24.51. Sie wird innerhalb einer Spanne von -3.47% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.39 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von EFC-PD zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie EFC-PD Dividenden?

Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re wird derzeit mit 24.51 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.06% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EFC-PD zu verfolgen.

Wie kaufe ich EFC-PD-Aktien?

Sie können Aktien von Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re (EFC-PD) zum aktuellen Kurs von 24.51 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.51 oder 24.81 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EFC-PD auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in EFC-PD-Aktien?

Bei einer Investition in Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re müssen die jährliche Spanne 22.08 - 25.39 und der aktuelle Kurs 24.51 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.28% und 5.06%, bevor sie Orders zu 24.51 oder 24.81 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EFC-PD.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Ellington Financial Inc.?

Der höchste Kurs von Ellington Financial Inc. (EFC-PD) im vergangenen Jahr lag bei 25.39. Innerhalb von 22.08 - 25.39 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.39 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Ellington Financial Inc.?

Der niedrigste Kurs von Ellington Financial Inc. (EFC-PD) im Laufe des Jahres betrug 22.08. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.51 und der Spanne 22.08 - 25.39 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EFC-PD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von EFC-PD statt?

Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.39 und 5.06% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
24.51 24.51
Jahresspanne
22.08 25.39
Vorheriger Schlusskurs
25.39
Eröffnung
24.51
Bid
24.51
Ask
24.81
Tief
24.51
Hoch
24.51
Volumen
1
Tagesänderung
-3.47%
Monatsänderung
1.28%
6-Monatsänderung
5.06%
Jahresänderung
5.06%
