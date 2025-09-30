- Übersicht
EFC-PD: Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re
Der Wechselkurs von EFC-PD hat sich für heute um -3.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.51 bis zu einem Hoch von 24.51 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EFC-PD heute?
Die Aktie von Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re (EFC-PD) notiert heute bei 24.51. Sie wird innerhalb einer Spanne von -3.47% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.39 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von EFC-PD zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EFC-PD Dividenden?
Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re wird derzeit mit 24.51 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.06% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EFC-PD zu verfolgen.
Wie kaufe ich EFC-PD-Aktien?
Sie können Aktien von Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re (EFC-PD) zum aktuellen Kurs von 24.51 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.51 oder 24.81 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EFC-PD auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EFC-PD-Aktien?
Bei einer Investition in Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re müssen die jährliche Spanne 22.08 - 25.39 und der aktuelle Kurs 24.51 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.28% und 5.06%, bevor sie Orders zu 24.51 oder 24.81 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EFC-PD.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Ellington Financial Inc.?
Der höchste Kurs von Ellington Financial Inc. (EFC-PD) im vergangenen Jahr lag bei 25.39. Innerhalb von 22.08 - 25.39 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.39 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Ellington Financial Inc.?
Der niedrigste Kurs von Ellington Financial Inc. (EFC-PD) im Laufe des Jahres betrug 22.08. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.51 und der Spanne 22.08 - 25.39 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EFC-PD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EFC-PD statt?
Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.39 und 5.06% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.39
- Eröffnung
- 24.51
- Bid
- 24.51
- Ask
- 24.81
- Tief
- 24.51
- Hoch
- 24.51
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -3.47%
- Monatsänderung
- 1.28%
- 6-Monatsänderung
- 5.06%
- Jahresänderung
- 5.06%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4