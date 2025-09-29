クォートセクション
通貨 / EFC-PD
EFC-PD: Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re

24.51 USD 0.88 (3.47%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EFC-PDの今日の為替レートは、-3.47%変化しました。日中、通貨は1あたり24.51の安値と24.51の高値で取引されました。

Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Reダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

EFC-PD株の現在の価格は？

Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Reの株価は本日24.51です。-3.47%内で取引され、前日の終値は25.39、取引量は1に達しました。EFC-PDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Reの株は配当を出しますか？

Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Reの現在の価格は24.51です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.06%やUSDにも注目します。EFC-PDの動きはライブチャートで確認できます。

EFC-PD株を買う方法は？

Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Reの株は現在24.51で購入可能です。注文は通常24.51または24.81付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。EFC-PDの最新情報はライブチャートで確認できます。

EFC-PD株に投資する方法は？

Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Reへの投資では、年間の値幅22.08 - 25.39と現在の24.51を考慮します。注文は多くの場合24.51や24.81で行われる前に、1.28%や5.06%と比較されます。EFC-PDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Ellington Financial Inc.の株の最高値は？

Ellington Financial Inc.の過去1年の最高値は25.39でした。22.08 - 25.39内で株価は大きく変動し、25.39と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Reのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Ellington Financial Inc.の株の最低値は？

Ellington Financial Inc.(EFC-PD)の年間最安値は22.08でした。現在の24.51や22.08 - 25.39と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EFC-PDの動きはライブチャートで確認できます。

EFC-PDの株式分割はいつ行われましたか？

Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Reは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.39、5.06%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
24.51 24.51
1年のレンジ
22.08 25.39
以前の終値
25.39
始値
24.51
買値
24.51
買値
24.81
安値
24.51
高値
24.51
出来高
1
1日の変化
-3.47%
1ヶ月の変化
1.28%
6ヶ月の変化
5.06%
1年の変化
5.06%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待