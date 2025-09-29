EFC-PD股票今天的价格是多少？ Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re股票今天的定价为24.51。它在-3.47%范围内交易，昨天的收盘价为25.39，交易量达到1。EFC-PD的实时价格图表显示了这些更新。

Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re股票是否支付股息？ Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re目前的价值为24.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.06%和USD。实时查看图表以跟踪EFC-PD走势。

如何购买EFC-PD股票？ 您可以以24.51的当前价格购买Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re股票。订单通常设置在24.51或24.81附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注EFC-PD的实时图表更新。

如何投资EFC-PD股票？ 投资Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re需要考虑年度范围22.08 - 25.39和当前价格24.51。许多人在以24.51或24.81下订单之前，会比较1.28%和。实时查看EFC-PD价格图表，了解每日变化。

Ellington Financial Inc.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Ellington Financial Inc.的最高价格是25.39。在22.08 - 25.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re的绩效。

Ellington Financial Inc.股票的最低价格是多少？ Ellington Financial Inc.（EFC-PD）的最低价格为22.08。将其与当前的24.51和22.08 - 25.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EFC-PD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。