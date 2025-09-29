EFC-PD: Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re
今日EFC-PD汇率已更改-3.47%。当日，交易品种以低点24.51和高点24.51进行交易。
关注Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
EFC-PD股票今天的价格是多少？
Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re股票今天的定价为24.51。它在-3.47%范围内交易，昨天的收盘价为25.39，交易量达到1。EFC-PD的实时价格图表显示了这些更新。
Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re股票是否支付股息？
Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re目前的价值为24.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.06%和USD。实时查看图表以跟踪EFC-PD走势。
如何购买EFC-PD股票？
您可以以24.51的当前价格购买Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re股票。订单通常设置在24.51或24.81附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注EFC-PD的实时图表更新。
如何投资EFC-PD股票？
投资Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re需要考虑年度范围22.08 - 25.39和当前价格24.51。许多人在以24.51或24.81下订单之前，会比较1.28%和。实时查看EFC-PD价格图表，了解每日变化。
Ellington Financial Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Ellington Financial Inc.的最高价格是25.39。在22.08 - 25.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re的绩效。
Ellington Financial Inc.股票的最低价格是多少？
Ellington Financial Inc.（EFC-PD）的最低价格为22.08。将其与当前的24.51和22.08 - 25.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EFC-PD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EFC-PD股票是什么时候拆分的？
Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative Perpetual Re历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.39和5.06%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.39
- 开盘价
- 24.51
- 卖价
- 24.51
- 买价
- 24.81
- 最低价
- 24.51
- 最高价
- 24.51
- 交易量
- 1
- 日变化
- -3.47%
- 月变化
- 1.28%
- 6个月变化
- 5.06%
- 年变化
- 5.06%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值