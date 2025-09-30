- Visão do mercado
DWSH: AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF
A taxa do DWSH para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.89 e o mais alto foi 6.96.
Veja a dinâmica do par de moedas AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DWSH hoje?
Hoje AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) está avaliado em 6.89. O instrumento é negociado dentro de 0.00%, o fechamento de ontem foi 6.89, e o volume de negociação atingiu 29. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DWSH em tempo real.
As ações de AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF pagam dividendos?
Atualmente AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF está avaliado em 6.89. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -4.70% e USD. Monitore os movimentos de DWSH no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DWSH?
Você pode comprar ações de AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) pelo preço atual 6.89. Ordens geralmente são executadas perto de 6.89 ou 7.19, enquanto 29 e -0.14% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DWSH no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DWSH?
Investir em AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF envolve considerar a faixa anual 6.55 - 9.08 e o preço atual 6.89. Muitos comparam 2.53% e -7.89% antes de enviar ordens em 6.89 ou 7.19. Estude as mudanças diárias de preço de DWSH no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF?
O maior preço de AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) no último ano foi 9.08. As ações oscilaram bastante dentro de 6.55 - 9.08, e a comparação com 6.89 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF?
O menor preço de AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) no ano foi 6.55. A comparação com o preço atual 6.89 e 6.55 - 9.08 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DWSH em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DWSH?
No passado AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 6.89 e -4.70% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 6.89
- Open
- 6.90
- Bid
- 6.89
- Ask
- 7.19
- Low
- 6.89
- High
- 6.96
- Volume
- 29
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 2.53%
- Mudança de 6 meses
- -7.89%
- Mudança anual
- -4.70%
