QuotazioniSezioni
Valute / DWSH
Tornare a Azioni

DWSH: AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

6.89 USD 0.02 (0.29%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DWSH ha avuto una variazione del 0.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.86 e ad un massimo di 6.93.

Segui le dinamiche di AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DWSH oggi?

Oggi le azioni AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF sono prezzate a 6.89. Viene scambiato all'interno di 0.29%, la chiusura di ieri è stata 6.87 e il volume degli scambi ha raggiunto 33. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DWSH mostra questi aggiornamenti.

Le azioni AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF pagano dividendi?

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF è attualmente valutato a 6.89. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -4.70% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DWSH.

Come acquistare azioni DWSH?

Puoi acquistare azioni AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF al prezzo attuale di 6.89. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 6.89 o 7.19, mentre 33 e 0.29% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DWSH sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DWSH?

Investire in AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF implica considerare l'intervallo annuale 6.55 - 9.08 e il prezzo attuale 6.89. Molti confrontano 2.53% e -7.89% prima di effettuare ordini su 6.89 o 7.19. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DWSH con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF?

Il prezzo massimo di AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF nell'ultimo anno è stato 9.08. All'interno di 6.55 - 9.08, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 6.87 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF?

Il prezzo più basso di AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) nel corso dell'anno è stato 6.55. Confrontandolo con gli attuali 6.89 e 6.55 - 9.08 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DWSH muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DWSH?

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 6.87 e -4.70%.

Intervallo Giornaliero
6.86 6.93
Intervallo Annuale
6.55 9.08
Chiusura Precedente
6.87
Apertura
6.87
Bid
6.89
Ask
7.19
Minimo
6.86
Massimo
6.93
Volume
33
Variazione giornaliera
0.29%
Variazione Mensile
2.53%
Variazione Semestrale
-7.89%
Variazione Annuale
-4.70%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8