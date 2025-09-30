- Panoramica
DWSH: AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF
Il tasso di cambio DWSH ha avuto una variazione del 0.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.86 e ad un massimo di 6.93.
Segui le dinamiche di AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DWSH oggi?
Oggi le azioni AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF sono prezzate a 6.89. Viene scambiato all'interno di 0.29%, la chiusura di ieri è stata 6.87 e il volume degli scambi ha raggiunto 33. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DWSH mostra questi aggiornamenti.
Le azioni AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF pagano dividendi?
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF è attualmente valutato a 6.89. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -4.70% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DWSH.
Come acquistare azioni DWSH?
Puoi acquistare azioni AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF al prezzo attuale di 6.89. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 6.89 o 7.19, mentre 33 e 0.29% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DWSH sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DWSH?
Investire in AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF implica considerare l'intervallo annuale 6.55 - 9.08 e il prezzo attuale 6.89. Molti confrontano 2.53% e -7.89% prima di effettuare ordini su 6.89 o 7.19. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DWSH con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF?
Il prezzo massimo di AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF nell'ultimo anno è stato 9.08. All'interno di 6.55 - 9.08, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 6.87 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF?
Il prezzo più basso di AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) nel corso dell'anno è stato 6.55. Confrontandolo con gli attuali 6.89 e 6.55 - 9.08 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DWSH muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DWSH?
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 6.87 e -4.70%.
- Chiusura Precedente
- 6.87
- Apertura
- 6.87
- Bid
- 6.89
- Ask
- 7.19
- Minimo
- 6.86
- Massimo
- 6.93
- Volume
- 33
- Variazione giornaliera
- 0.29%
- Variazione Mensile
- 2.53%
- Variazione Semestrale
- -7.89%
- Variazione Annuale
- -4.70%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8