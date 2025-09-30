クォートセクション
DWSH: AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

6.91 USD 0.02 (0.29%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DWSHの今日の為替レートは、0.29%変化しました。日中、通貨は1あたり6.90の安値と6.96の高値で取引されました。

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DWSH株の現在の価格は？

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETFの株価は本日6.91です。0.29%内で取引され、前日の終値は6.89、取引量は22に達しました。DWSHのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETFの株は配当を出しますか？

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETFの現在の価格は6.91です。配当方針は会社によりますが、投資家は-4.43%やUSDにも注目します。DWSHの動きはライブチャートで確認できます。

DWSH株を買う方法は？

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETFの株は現在6.91で購入可能です。注文は通常6.91または7.21付近で行われ、22や0.14%が市場の動きを示します。DWSHの最新情報はライブチャートで確認できます。

DWSH株に投資する方法は？

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETFへの投資では、年間の値幅6.55 - 9.08と現在の6.91を考慮します。注文は多くの場合6.91や7.21で行われる前に、2.83%や-7.62%と比較されます。DWSHの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETFの株の最高値は？

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETFの過去1年の最高値は9.08でした。6.55 - 9.08内で株価は大きく変動し、6.89と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。AdvisorShares Dorsey Wright Short ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETFの株の最低値は？

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF(DWSH)の年間最安値は6.55でした。現在の6.91や6.55 - 9.08と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DWSHの動きはライブチャートで確認できます。

DWSHの株式分割はいつ行われましたか？

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、6.89、-4.43%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
6.90 6.96
1年のレンジ
6.55 9.08
以前の終値
6.89
始値
6.90
買値
6.91
買値
7.21
安値
6.90
高値
6.96
出来高
22
1日の変化
0.29%
1ヶ月の変化
2.83%
6ヶ月の変化
-7.62%
1年の変化
-4.43%
