- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
DWSH: AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF
DWSHの今日の為替レートは、0.29%変化しました。日中、通貨は1あたり6.90の安値と6.96の高値で取引されました。
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
DWSH株の現在の価格は？
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETFの株価は本日6.91です。0.29%内で取引され、前日の終値は6.89、取引量は22に達しました。DWSHのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETFの株は配当を出しますか？
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETFの現在の価格は6.91です。配当方針は会社によりますが、投資家は-4.43%やUSDにも注目します。DWSHの動きはライブチャートで確認できます。
DWSH株を買う方法は？
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETFの株は現在6.91で購入可能です。注文は通常6.91または7.21付近で行われ、22や0.14%が市場の動きを示します。DWSHの最新情報はライブチャートで確認できます。
DWSH株に投資する方法は？
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETFへの投資では、年間の値幅6.55 - 9.08と現在の6.91を考慮します。注文は多くの場合6.91や7.21で行われる前に、2.83%や-7.62%と比較されます。DWSHの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETFの株の最高値は？
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETFの過去1年の最高値は9.08でした。6.55 - 9.08内で株価は大きく変動し、6.89と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。AdvisorShares Dorsey Wright Short ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETFの株の最低値は？
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF(DWSH)の年間最安値は6.55でした。現在の6.91や6.55 - 9.08と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DWSHの動きはライブチャートで確認できます。
DWSHの株式分割はいつ行われましたか？
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、6.89、-4.43%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 6.89
- 始値
- 6.90
- 買値
- 6.91
- 買値
- 7.21
- 安値
- 6.90
- 高値
- 6.96
- 出来高
- 22
- 1日の変化
- 0.29%
- 1ヶ月の変化
- 2.83%
- 6ヶ月の変化
- -7.62%
- 1年の変化
- -4.43%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8