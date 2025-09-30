- Übersicht
DWSH: AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF
Der Wechselkurs von DWSH hat sich für heute um -0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.88 bis zu einem Hoch von 6.96 gehandelt.
Verfolgen Sie die AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DWSH heute?
Die Aktie von AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) notiert heute bei 6.88. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.15% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 6.89 und das Handelsvolumen erreichte 33. Das Live-Chart von DWSH zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DWSH Dividenden?
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF wird derzeit mit 6.88 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -4.84% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DWSH zu verfolgen.
Wie kaufe ich DWSH-Aktien?
Sie können Aktien von AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) zum aktuellen Kurs von 6.88 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 6.88 oder 7.18 platziert, während 33 und -0.29% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DWSH auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DWSH-Aktien?
Bei einer Investition in AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF müssen die jährliche Spanne 6.55 - 9.08 und der aktuelle Kurs 6.88 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.38% und -8.02%, bevor sie Orders zu 6.88 oder 7.18 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DWSH.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF?
Der höchste Kurs von AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) im vergangenen Jahr lag bei 9.08. Innerhalb von 6.55 - 9.08 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 6.89 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF?
Der niedrigste Kurs von AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) im Laufe des Jahres betrug 6.55. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 6.88 und der Spanne 6.55 - 9.08 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DWSH live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DWSH statt?
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 6.89 und -4.84% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.89
- Eröffnung
- 6.90
- Bid
- 6.88
- Ask
- 7.18
- Tief
- 6.88
- Hoch
- 6.96
- Volumen
- 33
- Tagesänderung
- -0.15%
- Monatsänderung
- 2.38%
- 6-Monatsänderung
- -8.02%
- Jahresänderung
- -4.84%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8