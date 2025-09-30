КотировкиРазделы
DWSH: AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

6.89 USD 0.02 (0.29%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DWSH за сегодня изменился на 0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.86, а максимальная — 6.93.

Следите за динамикой AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DWSH сегодня?

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) сегодня оценивается на уровне 6.89. Инструмент торгуется в пределах 0.29%, вчерашнее закрытие составило 6.87, а торговый объем достиг 33. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DWSH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF?

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF в настоящее время оценивается в 6.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.70% и USD. Отслеживайте движения DWSH на графике в реальном времени.

Как купить акции DWSH?

Вы можете купить акции AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) по текущей цене 6.89. Ордера обычно размещаются около 6.89 или 7.19, тогда как 33 и 0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DWSH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DWSH?

Инвестирование в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF предполагает учет годового диапазона 6.55 - 9.08 и текущей цены 6.89. Многие сравнивают 2.53% и -7.89% перед размещением ордеров на 6.89 или 7.19. Изучайте ежедневные изменения цены DWSH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF?

Самая высокая цена AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) за последний год составила 9.08. Акции заметно колебались в пределах 6.55 - 9.08, сравнение с 6.87 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF?

Самая низкая цена AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) за год составила 6.55. Сравнение с текущими 6.89 и 6.55 - 9.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DWSH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DWSH?

В прошлом AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 6.87 и -4.70% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
6.86 6.93
Годовой диапазон
6.55 9.08
Предыдущее закрытие
6.87
Open
6.87
Bid
6.89
Ask
7.19
Low
6.86
High
6.93
Объем
33
Дневное изменение
0.29%
Месячное изменение
2.53%
6-месячное изменение
-7.89%
Годовое изменение
-4.70%
