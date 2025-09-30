- Обзор рынка
DWSH: AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF
Курс DWSH за сегодня изменился на 0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.86, а максимальная — 6.93.
Следите за динамикой AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DWSH сегодня?
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) сегодня оценивается на уровне 6.89. Инструмент торгуется в пределах 0.29%, вчерашнее закрытие составило 6.87, а торговый объем достиг 33. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DWSH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF?
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF в настоящее время оценивается в 6.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.70% и USD. Отслеживайте движения DWSH на графике в реальном времени.
Как купить акции DWSH?
Вы можете купить акции AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) по текущей цене 6.89. Ордера обычно размещаются около 6.89 или 7.19, тогда как 33 и 0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DWSH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DWSH?
Инвестирование в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF предполагает учет годового диапазона 6.55 - 9.08 и текущей цены 6.89. Многие сравнивают 2.53% и -7.89% перед размещением ордеров на 6.89 или 7.19. Изучайте ежедневные изменения цены DWSH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF?
Самая высокая цена AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) за последний год составила 9.08. Акции заметно колебались в пределах 6.55 - 9.08, сравнение с 6.87 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF?
Самая низкая цена AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) за год составила 6.55. Сравнение с текущими 6.89 и 6.55 - 9.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DWSH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DWSH?
В прошлом AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 6.87 и -4.70% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 6.87
- Open
- 6.87
- Bid
- 6.89
- Ask
- 7.19
- Low
- 6.86
- High
- 6.93
- Объем
- 33
- Дневное изменение
- 0.29%
- Месячное изменение
- 2.53%
- 6-месячное изменение
- -7.89%
- Годовое изменение
- -4.70%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8