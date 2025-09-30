- Panorámica
DWSH: AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF
El tipo de cambio de DWSH de hoy ha cambiado un 0.29%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 6.90, mientras que el máximo ha alcanzado 6.96.
Siga la dinámica de la pareja de divisas AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DWSH hoy?
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) se evalúa hoy en 6.91. El instrumento se negocia dentro de 0.29%; el cierre de ayer ha sido 6.89 y el volumen comercial ha alcanzado 22. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DWSH en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF?
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF se evalúa actualmente en 6.91. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -4.43% y USD. Monitoree los movimientos de DWSH en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DWSH?
Puede comprar acciones de AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) al precio actual de 6.91. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 6.91 o 7.21, mientras que 22 y 0.14% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DWSH en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DWSH?
Invertir en AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF implica tener en cuenta el rango anual 6.55 - 9.08 y el precio actual 6.91. Muchos comparan 2.83% y -7.62% antes de colocar órdenes en 6.91 o 7.21. Estudie los cambios diarios de precios de DWSH en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF?
El precio más alto de AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) en el último año ha sido 9.08. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 6.55 - 9.08, una comparación con 6.89 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF?
El precio más bajo de AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) para el año ha sido 6.55. La comparación con los actuales 6.91 y 6.55 - 9.08 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DWSH en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DWSH?
En el pasado, AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 6.89 y -4.43% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 6.89
- Open
- 6.90
- Bid
- 6.91
- Ask
- 7.21
- Low
- 6.90
- High
- 6.96
- Volumen
- 22
- Cambio diario
- 0.29%
- Cambio mensual
- 2.83%
- Cambio a 6 meses
- -7.62%
- Cambio anual
- -4.43%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8