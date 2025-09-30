- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DWSH: AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF
Le taux de change de DWSH a changé de 0.29% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.86 et à un maximum de 6.93.
Suivez la dynamique AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DWSH aujourd'hui ?
L'action AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF est cotée à 6.89 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.29%, a clôturé hier à 6.87 et son volume d'échange a atteint 33. Le graphique en temps réel du cours de DWSH présente ces mises à jour.
L'action AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF verse-t-elle des dividendes ?
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF est actuellement valorisé à 6.89. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -4.70% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DWSH.
Comment acheter des actions DWSH ?
Vous pouvez acheter des actions AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF au cours actuel de 6.89. Les ordres sont généralement placés à proximité de 6.89 ou de 7.19, le 33 et le 0.29% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DWSH sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DWSH ?
Investir dans AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 6.55 - 9.08 et le prix actuel 6.89. Beaucoup comparent 2.53% et -7.89% avant de passer des ordres à 6.89 ou 7.19. Consultez le graphique du cours de DWSH en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF ?
Le cours le plus élevé de AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF l'année dernière était 9.08. Au cours de 6.55 - 9.08, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 6.87 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF ?
Le cours le plus bas de AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) sur l'année a été 6.55. Sa comparaison avec 6.89 et 6.55 - 9.08 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DWSH sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DWSH a-t-elle été divisée ?
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 6.87 et -4.70% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 6.87
- Ouverture
- 6.87
- Bid
- 6.89
- Ask
- 7.19
- Plus Bas
- 6.86
- Plus Haut
- 6.93
- Volume
- 33
- Changement quotidien
- 0.29%
- Changement Mensuel
- 2.53%
- Changement à 6 Mois
- -7.89%
- Changement Annuel
- -4.70%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8