DWSH: AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

6.91 USD 0.02 (0.29%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DWSH汇率已更改0.29%。当日，交易品种以低点6.90和高点6.96进行交易。

关注AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

DWSH股票今天的价格是多少？

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF股票今天的定价为6.91。它在0.29%范围内交易，昨天的收盘价为6.89，交易量达到22。DWSH的实时价格图表显示了这些更新。

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF股票是否支付股息？

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF目前的价值为6.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.43%和USD。实时查看图表以跟踪DWSH走势。

如何购买DWSH股票？

您可以以6.91的当前价格购买AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF股票。订单通常设置在6.91或7.21附近，而22和0.14%显示市场活动。立即关注DWSH的实时图表更新。

如何投资DWSH股票？

投资AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF需要考虑年度范围6.55 - 9.08和当前价格6.91。许多人在以6.91或7.21下订单之前，会比较2.83%和。实时查看DWSH价格图表，了解每日变化。

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF的最高价格是9.08。在6.55 - 9.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF的绩效。

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF股票的最低价格是多少？

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF（DWSH）的最低价格为6.55。将其与当前的6.91和6.55 - 9.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DWSH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DWSH股票是什么时候拆分的？

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.89和-4.43%中可见。

日范围
6.90 6.96
年范围
6.55 9.08
前一天收盘价
6.89
开盘价
6.90
卖价
6.91
买价
7.21
最低价
6.90
最高价
6.96
交易量
22
日变化
0.29%
月变化
2.83%
6个月变化
-7.62%
年变化
-4.43%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8