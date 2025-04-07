- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
DVYE: iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu
A taxa do DVYE para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 29.56 e o mais alto foi 29.70.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DVYE Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DVYE hoje?
Hoje iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu (DVYE) está avaliado em 29.64. O instrumento é negociado dentro de 0.00%, o fechamento de ontem foi 29.64, e o volume de negociação atingiu 180. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DVYE em tempo real.
As ações de iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu pagam dividendos?
Atualmente iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu está avaliado em 29.64. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.85% e USD. Monitore os movimentos de DVYE no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DVYE?
Você pode comprar ações de iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu (DVYE) pelo preço atual 29.64. Ordens geralmente são executadas perto de 29.64 ou 29.94, enquanto 180 e -0.13% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DVYE no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DVYE?
Investir em iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu envolve considerar a faixa anual 23.78 - 30.64 e o preço atual 29.64. Muitos comparam 0.51% e 8.85% antes de enviar ordens em 29.64 ou 29.94. Estude as mudanças diárias de preço de DVYE no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares Emerging Markets Dividend ETF?
O maior preço de iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) no último ano foi 30.64. As ações oscilaram bastante dentro de 23.78 - 30.64, e a comparação com 29.64 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares Emerging Markets Dividend ETF?
O menor preço de iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) no ano foi 23.78. A comparação com o preço atual 29.64 e 23.78 - 30.64 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DVYE em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DVYE?
No passado iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 29.64 e 2.85% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 29.64
- Open
- 29.68
- Bid
- 29.64
- Ask
- 29.94
- Low
- 29.56
- High
- 29.70
- Volume
- 180
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 0.51%
- Mudança de 6 meses
- 8.85%
- Mudança anual
- 2.85%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8