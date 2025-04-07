- Обзор рынка
DVYE: iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu
Курс DVYE за сегодня изменился на 0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.56, а максимальная — 29.66.
Следите за динамикой iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DVYE
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DVYE сегодня?
iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu (DVYE) сегодня оценивается на уровне 29.64. Инструмент торгуется в пределах 0.58%, вчерашнее закрытие составило 29.47, а торговый объем достиг 201. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DVYE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu?
iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu в настоящее время оценивается в 29.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.85% и USD. Отслеживайте движения DVYE на графике в реальном времени.
Как купить акции DVYE?
Вы можете купить акции iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu (DVYE) по текущей цене 29.64. Ордера обычно размещаются около 29.64 или 29.94, тогда как 201 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DVYE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DVYE?
Инвестирование в iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu предполагает учет годового диапазона 23.78 - 30.64 и текущей цены 29.64. Многие сравнивают 0.51% и 8.85% перед размещением ордеров на 29.64 или 29.94. Изучайте ежедневные изменения цены DVYE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Emerging Markets Dividend ETF?
Самая высокая цена iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) за последний год составила 30.64. Акции заметно колебались в пределах 23.78 - 30.64, сравнение с 29.47 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Emerging Markets Dividend ETF?
Самая низкая цена iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) за год составила 23.78. Сравнение с текущими 29.64 и 23.78 - 30.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DVYE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DVYE?
В прошлом iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.47 и 2.85% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.47
- Open
- 29.63
- Bid
- 29.64
- Ask
- 29.94
- Low
- 29.56
- High
- 29.66
- Объем
- 201
- Дневное изменение
- 0.58%
- Месячное изменение
- 0.51%
- 6-месячное изменение
- 8.85%
- Годовое изменение
- 2.85%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8