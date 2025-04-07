- Aperçu
DVYE: iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu
Le taux de change de DVYE a changé de 0.58% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 29.56 et à un maximum de 29.66.
Suivez la dynamique iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DVYE aujourd'hui ?
L'action iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu est cotée à 29.64 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.58%, a clôturé hier à 29.47 et son volume d'échange a atteint 201. Le graphique en temps réel du cours de DVYE présente ces mises à jour.
L'action iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu verse-t-elle des dividendes ?
iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu est actuellement valorisé à 29.64. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.85% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DVYE.
Comment acheter des actions DVYE ?
Vous pouvez acheter des actions iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu au cours actuel de 29.64. Les ordres sont généralement placés à proximité de 29.64 ou de 29.94, le 201 et le 0.03% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DVYE sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DVYE ?
Investir dans iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu implique de prendre en compte la fourchette annuelle 23.78 - 30.64 et le prix actuel 29.64. Beaucoup comparent 0.51% et 8.85% avant de passer des ordres à 29.64 ou 29.94. Consultez le graphique du cours de DVYE en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares Emerging Markets Dividend ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares Emerging Markets Dividend ETF l'année dernière était 30.64. Au cours de 23.78 - 30.64, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 29.47 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares Emerging Markets Dividend ETF ?
Le cours le plus bas de iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) sur l'année a été 23.78. Sa comparaison avec 29.64 et 23.78 - 30.64 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DVYE sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DVYE a-t-elle été divisée ?
iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 29.47 et 2.85% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 29.47
- Ouverture
- 29.63
- Bid
- 29.64
- Ask
- 29.94
- Plus Bas
- 29.56
- Plus Haut
- 29.66
- Volume
- 201
- Changement quotidien
- 0.58%
- Changement Mensuel
- 0.51%
- Changement à 6 Mois
- 8.85%
- Changement Annuel
- 2.85%
