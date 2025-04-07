CotationsSections
Devises / DVYE
Retour à Actions

DVYE: iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu

29.64 USD 0.17 (0.58%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DVYE a changé de 0.58% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 29.56 et à un maximum de 29.66.

Suivez la dynamique iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DVYE Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action DVYE aujourd'hui ?

L'action iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu est cotée à 29.64 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.58%, a clôturé hier à 29.47 et son volume d'échange a atteint 201. Le graphique en temps réel du cours de DVYE présente ces mises à jour.

L'action iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu verse-t-elle des dividendes ?

iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu est actuellement valorisé à 29.64. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.85% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DVYE.

Comment acheter des actions DVYE ?

Vous pouvez acheter des actions iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu au cours actuel de 29.64. Les ordres sont généralement placés à proximité de 29.64 ou de 29.94, le 201 et le 0.03% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DVYE sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action DVYE ?

Investir dans iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu implique de prendre en compte la fourchette annuelle 23.78 - 30.64 et le prix actuel 29.64. Beaucoup comparent 0.51% et 8.85% avant de passer des ordres à 29.64 ou 29.94. Consultez le graphique du cours de DVYE en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares Emerging Markets Dividend ETF ?

Le cours le plus élevé de iShares Emerging Markets Dividend ETF l'année dernière était 30.64. Au cours de 23.78 - 30.64, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 29.47 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares Emerging Markets Dividend ETF ?

Le cours le plus bas de iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) sur l'année a été 23.78. Sa comparaison avec 29.64 et 23.78 - 30.64 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DVYE sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action DVYE a-t-elle été divisée ?

iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 29.47 et 2.85% après les opérations sur titres.

Range quotidien
29.56 29.66
Range Annuel
23.78 30.64
Clôture Précédente
29.47
Ouverture
29.63
Bid
29.64
Ask
29.94
Plus Bas
29.56
Plus Haut
29.66
Volume
201
Changement quotidien
0.58%
Changement Mensuel
0.51%
Changement à 6 Mois
8.85%
Changement Annuel
2.85%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8