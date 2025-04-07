- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
DVYE: iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu
Der Wechselkurs von DVYE hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.56 bis zu einem Hoch von 29.70 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DVYE News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DVYE heute?
Die Aktie von iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu (DVYE) notiert heute bei 29.64. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.00% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 29.64 und das Handelsvolumen erreichte 180. Das Live-Chart von DVYE zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DVYE Dividenden?
iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu wird derzeit mit 29.64 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.85% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DVYE zu verfolgen.
Wie kaufe ich DVYE-Aktien?
Sie können Aktien von iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu (DVYE) zum aktuellen Kurs von 29.64 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 29.64 oder 29.94 platziert, während 180 und -0.13% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DVYE auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DVYE-Aktien?
Bei einer Investition in iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu müssen die jährliche Spanne 23.78 - 30.64 und der aktuelle Kurs 29.64 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.51% und 8.85%, bevor sie Orders zu 29.64 oder 29.94 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DVYE.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares Emerging Markets Dividend ETF?
Der höchste Kurs von iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) im vergangenen Jahr lag bei 30.64. Innerhalb von 23.78 - 30.64 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 29.64 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares Emerging Markets Dividend ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) im Laufe des Jahres betrug 23.78. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 29.64 und der Spanne 23.78 - 30.64 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DVYE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DVYE statt?
iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 29.64 und 2.85% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 29.64
- Eröffnung
- 29.68
- Bid
- 29.64
- Ask
- 29.94
- Tief
- 29.56
- Hoch
- 29.70
- Volumen
- 180
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 0.51%
- 6-Monatsänderung
- 8.85%
- Jahresänderung
- 2.85%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8