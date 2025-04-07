- 概要
DVYE: iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu
DVYEの今日の為替レートは、-0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり29.56の安値と29.63の高値で取引されました。
iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fuダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
DVYE株の現在の価格は？
iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fuの株価は本日29.61です。-0.10%内で取引され、前日の終値は29.64、取引量は51に達しました。DVYEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fuの株は配当を出しますか？
iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fuの現在の価格は29.61です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.74%やUSDにも注目します。DVYEの動きはライブチャートで確認できます。
DVYE株を買う方法は？
iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fuの株は現在29.61で購入可能です。注文は通常29.61または29.91付近で行われ、51や-0.07%が市場の動きを示します。DVYEの最新情報はライブチャートで確認できます。
DVYE株に投資する方法は？
iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fuへの投資では、年間の値幅23.78 - 30.64と現在の29.61を考慮します。注文は多くの場合29.61や29.91で行われる前に、0.41%や8.74%と比較されます。DVYEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares Emerging Markets Dividend ETFの株の最高値は？
iShares Emerging Markets Dividend ETFの過去1年の最高値は30.64でした。23.78 - 30.64内で株価は大きく変動し、29.64と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fuのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares Emerging Markets Dividend ETFの株の最低値は？
iShares Emerging Markets Dividend ETF(DVYE)の年間最安値は23.78でした。現在の29.61や23.78 - 30.64と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DVYEの動きはライブチャートで確認できます。
DVYEの株式分割はいつ行われましたか？
iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fuは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、29.64、2.74%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 29.64
- 始値
- 29.63
- 買値
- 29.61
- 買値
- 29.91
- 安値
- 29.56
- 高値
- 29.63
- 出来高
- 51
- 1日の変化
- -0.10%
- 1ヶ月の変化
- 0.41%
- 6ヶ月の変化
- 8.74%
- 1年の変化
- 2.74%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8