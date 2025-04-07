- Panorámica
DVYE: iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu
El tipo de cambio de DVYE de hoy ha cambiado un -0.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 29.56, mientras que el máximo ha alcanzado 29.63.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DVYE News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DVYE hoy?
iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu (DVYE) se evalúa hoy en 29.61. El instrumento se negocia dentro de -0.10%; el cierre de ayer ha sido 29.64 y el volumen comercial ha alcanzado 51. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DVYE en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu?
iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu se evalúa actualmente en 29.61. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 2.74% y USD. Monitoree los movimientos de DVYE en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DVYE?
Puede comprar acciones de iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu (DVYE) al precio actual de 29.61. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 29.61 o 29.91, mientras que 51 y -0.07% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DVYE en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DVYE?
Invertir en iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu implica tener en cuenta el rango anual 23.78 - 30.64 y el precio actual 29.61. Muchos comparan 0.41% y 8.74% antes de colocar órdenes en 29.61 o 29.91. Estudie los cambios diarios de precios de DVYE en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares Emerging Markets Dividend ETF?
El precio más alto de iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) en el último año ha sido 30.64. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 23.78 - 30.64, una comparación con 29.64 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares Emerging Markets Dividend ETF?
El precio más bajo de iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) para el año ha sido 23.78. La comparación con los actuales 29.61 y 23.78 - 30.64 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DVYE en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DVYE?
En el pasado, iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 29.64 y 2.74% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 29.64
- Open
- 29.63
- Bid
- 29.61
- Ask
- 29.91
- Low
- 29.56
- High
- 29.63
- Volumen
- 51
- Cambio diario
- -0.10%
- Cambio mensual
- 0.41%
- Cambio a 6 meses
- 8.74%
- Cambio anual
- 2.74%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8