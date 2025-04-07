报价部分
货币 / DVYE
回到股票

DVYE: iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu

29.61 USD 0.03 (0.10%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DVYE汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点29.56和高点29.63进行交易。

关注iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DVYE新闻

常见问题解答

DVYE股票今天的价格是多少？

iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu股票今天的定价为29.61。它在-0.10%范围内交易，昨天的收盘价为29.64，交易量达到51。DVYE的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu股票是否支付股息？

iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu目前的价值为29.61。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.74%和USD。实时查看图表以跟踪DVYE走势。

如何购买DVYE股票？

您可以以29.61的当前价格购买iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu股票。订单通常设置在29.61或29.91附近，而51和-0.07%显示市场活动。立即关注DVYE的实时图表更新。

如何投资DVYE股票？

投资iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu需要考虑年度范围23.78 - 30.64和当前价格29.61。许多人在以29.61或29.91下订单之前，会比较0.41%和。实时查看DVYE价格图表，了解每日变化。

iShares Emerging Markets Dividend ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Emerging Markets Dividend ETF的最高价格是30.64。在23.78 - 30.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu的绩效。

iShares Emerging Markets Dividend ETF股票的最低价格是多少？

iShares Emerging Markets Dividend ETF（DVYE）的最低价格为23.78。将其与当前的29.61和23.78 - 30.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DVYE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DVYE股票是什么时候拆分的？

iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.64和2.74%中可见。

日范围
29.56 29.63
年范围
23.78 30.64
前一天收盘价
29.64
开盘价
29.63
卖价
29.61
买价
29.91
最低价
29.56
最高价
29.63
交易量
51
日变化
-0.10%
月变化
0.41%
6个月变化
8.74%
年变化
2.74%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8