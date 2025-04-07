DVYE: iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu
今日DVYE汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点29.56和高点29.63进行交易。
关注iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
DVYE股票今天的价格是多少？
iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu股票今天的定价为29.61。它在-0.10%范围内交易，昨天的收盘价为29.64，交易量达到51。DVYE的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu股票是否支付股息？
iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu目前的价值为29.61。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.74%和USD。实时查看图表以跟踪DVYE走势。
如何购买DVYE股票？
您可以以29.61的当前价格购买iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu股票。订单通常设置在29.61或29.91附近，而51和-0.07%显示市场活动。立即关注DVYE的实时图表更新。
如何投资DVYE股票？
投资iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu需要考虑年度范围23.78 - 30.64和当前价格29.61。许多人在以29.61或29.91下订单之前，会比较0.41%和。实时查看DVYE价格图表，了解每日变化。
iShares Emerging Markets Dividend ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Emerging Markets Dividend ETF的最高价格是30.64。在23.78 - 30.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu的绩效。
iShares Emerging Markets Dividend ETF股票的最低价格是多少？
iShares Emerging Markets Dividend ETF（DVYE）的最低价格为23.78。将其与当前的29.61和23.78 - 30.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DVYE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DVYE股票是什么时候拆分的？
iShares Emerging Markets Dividend Index Fund Exchange Traded Fu历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.64和2.74%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.64
- 开盘价
- 29.63
- 卖价
- 29.61
- 买价
- 29.91
- 最低价
- 29.56
- 最高价
- 29.63
- 交易量
- 51
- 日变化
- -0.10%
- 月变化
- 0.41%
- 6个月变化
- 8.74%
- 年变化
- 2.74%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8