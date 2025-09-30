- Visão do mercado
DUBS: ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
A taxa do DUBS para hoje mudou para 0.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 36.30 e o mais alto foi 36.47.
Veja a dinâmica do par de moedas ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DUBS hoje?
Hoje ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) está avaliado em 36.47. O instrumento é negociado dentro de 0.22%, o fechamento de ontem foi 36.39, e o volume de negociação atingiu 26. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DUBS em tempo real.
As ações de ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF pagam dividendos?
Atualmente ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF está avaliado em 36.47. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 15.89% e USD. Monitore os movimentos de DUBS no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DUBS?
Você pode comprar ações de ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) pelo preço atual 36.47. Ordens geralmente são executadas perto de 36.47 ou 36.77, enquanto 26 e 0.41% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DUBS no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DUBS?
Investir em ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF envolve considerar a faixa anual 26.83 - 36.80 e o preço atual 36.47. Muitos comparam 4.20% e 18.56% antes de enviar ordens em 36.47 ou 36.77. Estude as mudanças diárias de preço de DUBS no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF?
O maior preço de Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) no último ano foi 36.80. As ações oscilaram bastante dentro de 26.83 - 36.80, e a comparação com 36.39 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF?
O menor preço de Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) no ano foi 26.83. A comparação com o preço atual 36.47 e 26.83 - 36.80 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DUBS em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DUBS?
No passado ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 36.39 e 15.89% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 36.39
- Open
- 36.32
- Bid
- 36.47
- Ask
- 36.77
- Low
- 36.30
- High
- 36.47
- Volume
- 26
- Mudança diária
- 0.22%
- Mudança mensal
- 4.20%
- Mudança de 6 meses
- 18.56%
- Mudança anual
- 15.89%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8