DUBS: ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
Der Wechselkurs von DUBS hat sich für heute um 0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 36.30 bis zu einem Hoch von 36.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DUBS heute?
Die Aktie von ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) notiert heute bei 36.49. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.27% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 36.39 und das Handelsvolumen erreichte 36. Das Live-Chart von DUBS zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DUBS Dividenden?
ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF wird derzeit mit 36.49 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 15.95% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DUBS zu verfolgen.
Wie kaufe ich DUBS-Aktien?
Sie können Aktien von ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) zum aktuellen Kurs von 36.49 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 36.49 oder 36.79 platziert, während 36 und 0.47% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DUBS auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DUBS-Aktien?
Bei einer Investition in ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF müssen die jährliche Spanne 26.83 - 36.80 und der aktuelle Kurs 36.49 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.26% und 18.63%, bevor sie Orders zu 36.49 oder 36.79 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DUBS.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF?
Der höchste Kurs von Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) im vergangenen Jahr lag bei 36.80. Innerhalb von 26.83 - 36.80 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 36.39 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF?
Der niedrigste Kurs von Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) im Laufe des Jahres betrug 26.83. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 36.49 und der Spanne 26.83 - 36.80 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DUBS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DUBS statt?
ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 36.39 und 15.95% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 36.39
- Eröffnung
- 36.32
- Bid
- 36.49
- Ask
- 36.79
- Tief
- 36.30
- Hoch
- 36.52
- Volumen
- 36
- Tagesänderung
- 0.27%
- Monatsänderung
- 4.26%
- 6-Monatsänderung
- 18.63%
- Jahresänderung
- 15.95%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8