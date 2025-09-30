- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DUBS: ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
Le taux de change de DUBS a changé de -0.33% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 36.29 et à un maximum de 36.50.
Suivez la dynamique ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DUBS aujourd'hui ?
L'action ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF est cotée à 36.39 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.33%, a clôturé hier à 36.51 et son volume d'échange a atteint 44. Le graphique en temps réel du cours de DUBS présente ces mises à jour.
L'action ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF verse-t-elle des dividendes ?
ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF est actuellement valorisé à 36.39. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 15.63% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DUBS.
Comment acheter des actions DUBS ?
Vous pouvez acheter des actions ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF au cours actuel de 36.39. Les ordres sont généralement placés à proximité de 36.39 ou de 36.69, le 44 et le -0.30% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DUBS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DUBS ?
Investir dans ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 26.83 - 36.80 et le prix actuel 36.39. Beaucoup comparent 3.97% et 18.30% avant de passer des ordres à 36.39 ou 36.69. Consultez le graphique du cours de DUBS en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF ?
Le cours le plus élevé de Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF l'année dernière était 36.80. Au cours de 26.83 - 36.80, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 36.51 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF ?
Le cours le plus bas de Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) sur l'année a été 26.83. Sa comparaison avec 36.39 et 26.83 - 36.80 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DUBS sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DUBS a-t-elle été divisée ?
ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 36.51 et 15.63% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 36.51
- Ouverture
- 36.50
- Bid
- 36.39
- Ask
- 36.69
- Plus Bas
- 36.29
- Plus Haut
- 36.50
- Volume
- 44
- Changement quotidien
- -0.33%
- Changement Mensuel
- 3.97%
- Changement à 6 Mois
- 18.30%
- Changement Annuel
- 15.63%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8