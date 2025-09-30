- Обзор рынка
DUBS: ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
Курс DUBS за сегодня изменился на -0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.29, а максимальная — 36.50.
Следите за динамикой ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DUBS сегодня?
ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) сегодня оценивается на уровне 36.39. Инструмент торгуется в пределах -0.33%, вчерашнее закрытие составило 36.51, а торговый объем достиг 44. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DUBS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF?
ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF в настоящее время оценивается в 36.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.63% и USD. Отслеживайте движения DUBS на графике в реальном времени.
Как купить акции DUBS?
Вы можете купить акции ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) по текущей цене 36.39. Ордера обычно размещаются около 36.39 или 36.69, тогда как 44 и -0.30% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DUBS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DUBS?
Инвестирование в ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF предполагает учет годового диапазона 26.83 - 36.80 и текущей цены 36.39. Многие сравнивают 3.97% и 18.30% перед размещением ордеров на 36.39 или 36.69. Изучайте ежедневные изменения цены DUBS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF?
Самая высокая цена Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) за последний год составила 36.80. Акции заметно колебались в пределах 26.83 - 36.80, сравнение с 36.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF?
Самая низкая цена Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) за год составила 26.83. Сравнение с текущими 36.39 и 26.83 - 36.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DUBS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DUBS?
В прошлом ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.51 и 15.63% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 36.51
- Open
- 36.50
- Bid
- 36.39
- Ask
- 36.69
- Low
- 36.29
- High
- 36.50
- Объем
- 44
- Дневное изменение
- -0.33%
- Месячное изменение
- 3.97%
- 6-месячное изменение
- 18.30%
- Годовое изменение
- 15.63%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8