DUBS: ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
今日DUBS汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点36.30和高点36.42进行交易。
关注ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
DUBS股票今天的价格是多少？
ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF股票今天的定价为36.39。它在0.00%范围内交易，昨天的收盘价为36.39，交易量达到15。DUBS的实时价格图表显示了这些更新。
ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF股票是否支付股息？
ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF目前的价值为36.39。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.63%和USD。实时查看图表以跟踪DUBS走势。
如何购买DUBS股票？
您可以以36.39的当前价格购买ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF股票。订单通常设置在36.39或36.69附近，而15和0.19%显示市场活动。立即关注DUBS的实时图表更新。
如何投资DUBS股票？
投资ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF需要考虑年度范围26.83 - 36.80和当前价格36.39。许多人在以36.39或36.69下订单之前，会比较3.97%和。实时查看DUBS价格图表，了解每日变化。
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF的最高价格是36.80。在26.83 - 36.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF的绩效。
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF股票的最低价格是多少？
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF（DUBS）的最低价格为26.83。将其与当前的36.39和26.83 - 36.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DUBS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DUBS股票是什么时候拆分的？
ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.39和15.63%中可见。
- 前一天收盘价
- 36.39
- 开盘价
- 36.32
- 卖价
- 36.39
- 买价
- 36.69
- 最低价
- 36.30
- 最高价
- 36.42
- 交易量
- 15
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 3.97%
- 6个月变化
- 18.30%
- 年变化
- 15.63%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8