DUBS: ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

36.39 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DUBS汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点36.30和高点36.42进行交易。

关注ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

DUBS股票今天的价格是多少？

ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF股票今天的定价为36.39。它在0.00%范围内交易，昨天的收盘价为36.39，交易量达到15。DUBS的实时价格图表显示了这些更新。

ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF股票是否支付股息？

ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF目前的价值为36.39。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.63%和USD。实时查看图表以跟踪DUBS走势。

如何购买DUBS股票？

您可以以36.39的当前价格购买ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF股票。订单通常设置在36.39或36.69附近，而15和0.19%显示市场活动。立即关注DUBS的实时图表更新。

如何投资DUBS股票？

投资ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF需要考虑年度范围26.83 - 36.80和当前价格36.39。许多人在以36.39或36.69下订单之前，会比较3.97%和。实时查看DUBS价格图表，了解每日变化。

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF的最高价格是36.80。在26.83 - 36.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF的绩效。

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF股票的最低价格是多少？

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF（DUBS）的最低价格为26.83。将其与当前的36.39和26.83 - 36.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DUBS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DUBS股票是什么时候拆分的？

ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.39和15.63%中可见。

日范围
36.30 36.42
年范围
26.83 36.80
前一天收盘价
36.39
开盘价
36.32
卖价
36.39
买价
36.69
最低价
36.30
最高价
36.42
交易量
15
日变化
0.00%
月变化
3.97%
6个月变化
18.30%
年变化
15.63%
