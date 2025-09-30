- 概要
DUBS: ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
DUBSの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり36.30の安値と36.42の高値で取引されました。
ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
DUBS株の現在の価格は？
ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETFの株価は本日36.39です。0.00%内で取引され、前日の終値は36.39、取引量は15に達しました。DUBSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETFの株は配当を出しますか？
ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETFの現在の価格は36.39です。配当方針は会社によりますが、投資家は15.63%やUSDにも注目します。DUBSの動きはライブチャートで確認できます。
DUBS株を買う方法は？
ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETFの株は現在36.39で購入可能です。注文は通常36.39または36.69付近で行われ、15や0.19%が市場の動きを示します。DUBSの最新情報はライブチャートで確認できます。
DUBS株に投資する方法は？
ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETFへの投資では、年間の値幅26.83 - 36.80と現在の36.39を考慮します。注文は多くの場合36.39や36.69で行われる前に、3.97%や18.30%と比較されます。DUBSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETFの株の最高値は？
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETFの過去1年の最高値は36.80でした。26.83 - 36.80内で株価は大きく変動し、36.39と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETFの株の最低値は？
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF(DUBS)の年間最安値は26.83でした。現在の36.39や26.83 - 36.80と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DUBSの動きはライブチャートで確認できます。
DUBSの株式分割はいつ行われましたか？
ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、36.39、15.63%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 36.39
- 始値
- 36.32
- 買値
- 36.39
- 買値
- 36.69
- 安値
- 36.30
- 高値
- 36.42
- 出来高
- 15
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 3.97%
- 6ヶ月の変化
- 18.30%
- 1年の変化
- 15.63%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8