DUBS: ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

36.39 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DUBSの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり36.30の安値と36.42の高値で取引されました。

ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
36.30 36.42
1年のレンジ
26.83 36.80
以前の終値
36.39
始値
36.32
買値
36.39
買値
36.69
安値
36.30
高値
36.42
出来高
15
1日の変化
0.00%
1ヶ月の変化
3.97%
6ヶ月の変化
18.30%
1年の変化
15.63%
