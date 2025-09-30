- Panoramica
DUBS: ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
Il tasso di cambio DUBS ha avuto una variazione del -0.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 36.29 e ad un massimo di 36.50.
Segui le dinamiche di ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DUBS oggi?
Oggi le azioni ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF sono prezzate a 36.39. Viene scambiato all'interno di -0.33%, la chiusura di ieri è stata 36.51 e il volume degli scambi ha raggiunto 44. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DUBS mostra questi aggiornamenti.
Le azioni ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF pagano dividendi?
ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF è attualmente valutato a 36.39. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 15.63% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DUBS.
Come acquistare azioni DUBS?
Puoi acquistare azioni ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF al prezzo attuale di 36.39. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 36.39 o 36.69, mentre 44 e -0.30% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DUBS sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DUBS?
Investire in ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF implica considerare l'intervallo annuale 26.83 - 36.80 e il prezzo attuale 36.39. Molti confrontano 3.97% e 18.30% prima di effettuare ordini su 36.39 o 36.69. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DUBS con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF?
Il prezzo massimo di Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF nell'ultimo anno è stato 36.80. All'interno di 26.83 - 36.80, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 36.51 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF?
Il prezzo più basso di Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) nel corso dell'anno è stato 26.83. Confrontandolo con gli attuali 36.39 e 26.83 - 36.80 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DUBS muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DUBS?
ETF Series Solutions Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 36.51 e 15.63%.
- Chiusura Precedente
- 36.51
- Apertura
- 36.50
- Bid
- 36.39
- Ask
- 36.69
- Minimo
- 36.29
- Massimo
- 36.50
- Volume
- 44
- Variazione giornaliera
- -0.33%
- Variazione Mensile
- 3.97%
- Variazione Semestrale
- 18.30%
- Variazione Annuale
- 15.63%
