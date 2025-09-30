- Visão do mercado
DTK: DTE ENERGY CO
A taxa do DTK para hoje mudou para 0.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.42 e o mais alto foi 25.59.
Veja a dinâmica do par de moedas DTE ENERGY CO. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DTK hoje?
Hoje DTE ENERGY CO (DTK) está avaliado em 25.53. O instrumento é negociado dentro de 0.20%, o fechamento de ontem foi 25.48, e o volume de negociação atingiu 1257. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DTK em tempo real.
As ações de DTE ENERGY CO pagam dividendos?
Atualmente DTE ENERGY CO está avaliado em 25.53. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.19% e USD. Monitore os movimentos de DTK no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DTK?
Você pode comprar ações de DTE ENERGY CO (DTK) pelo preço atual 25.53. Ordens geralmente são executadas perto de 25.53 ou 25.83, enquanto 1257 e 0.16% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DTK no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DTK?
Investir em DTE ENERGY CO envolve considerar a faixa anual 25.11 - 25.59 e o preço atual 25.53. Muitos comparam 1.19% e 1.19% antes de enviar ordens em 25.53 ou 25.83. Estude as mudanças diárias de preço de DTK no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações DTE ENERGY CO?
O maior preço de DTE ENERGY CO (DTK) no último ano foi 25.59. As ações oscilaram bastante dentro de 25.11 - 25.59, e a comparação com 25.48 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de DTE ENERGY CO no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações DTE ENERGY CO?
O menor preço de DTE ENERGY CO (DTK) no ano foi 25.11. A comparação com o preço atual 25.53 e 25.11 - 25.59 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DTK em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DTK?
No passado DTE ENERGY CO passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.48 e 1.19% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.48
- Open
- 25.49
- Bid
- 25.53
- Ask
- 25.83
- Low
- 25.42
- High
- 25.59
- Volume
- 1.257 K
- Mudança diária
- 0.20%
- Mudança mensal
- 1.19%
- Mudança de 6 meses
- 1.19%
- Mudança anual
- 1.19%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4