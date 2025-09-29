- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
DTK: DTE ENERGY CO
DTKの今日の為替レートは、0.20%変化しました。日中、通貨は1あたり25.42の安値と25.59の高値で取引されました。
DTE ENERGY COダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
よくあるご質問
DTK株の現在の価格は？
DTE ENERGY COの株価は本日25.53です。0.20%内で取引され、前日の終値は25.48、取引量は1257に達しました。DTKのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
DTE ENERGY COの株は配当を出しますか？
DTE ENERGY COの現在の価格は25.53です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.19%やUSDにも注目します。DTKの動きはライブチャートで確認できます。
DTK株を買う方法は？
DTE ENERGY COの株は現在25.53で購入可能です。注文は通常25.53または25.83付近で行われ、1257や0.16%が市場の動きを示します。DTKの最新情報はライブチャートで確認できます。
DTK株に投資する方法は？
DTE ENERGY COへの投資では、年間の値幅25.11 - 25.59と現在の25.53を考慮します。注文は多くの場合25.53や25.83で行われる前に、1.19%や1.19%と比較されます。DTKの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
DTE ENERGY COの株の最高値は？
DTE ENERGY COの過去1年の最高値は25.59でした。25.11 - 25.59内で株価は大きく変動し、25.48と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。DTE ENERGY COのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
DTE ENERGY COの株の最低値は？
DTE ENERGY CO(DTK)の年間最安値は25.11でした。現在の25.53や25.11 - 25.59と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DTKの動きはライブチャートで確認できます。
DTKの株式分割はいつ行われましたか？
DTE ENERGY COは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.48、1.19%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.48
- 始値
- 25.49
- 買値
- 25.53
- 買値
- 25.83
- 安値
- 25.42
- 高値
- 25.59
- 出来高
- 1.257 K
- 1日の変化
- 0.20%
- 1ヶ月の変化
- 1.19%
- 6ヶ月の変化
- 1.19%
- 1年の変化
- 1.19%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前