DTK: DTE ENERGY CO
El tipo de cambio de DTK de hoy ha cambiado un 0.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.42, mientras que el máximo ha alcanzado 25.59.
Siga la dinámica de la pareja de divisas DTE ENERGY CO. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DTK hoy?
DTE ENERGY CO (DTK) se evalúa hoy en 25.53. El instrumento se negocia dentro de 0.20%; el cierre de ayer ha sido 25.48 y el volumen comercial ha alcanzado 1257. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DTK en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de DTE ENERGY CO?
DTE ENERGY CO se evalúa actualmente en 25.53. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.19% y USD. Monitoree los movimientos de DTK en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DTK?
Puede comprar acciones de DTE ENERGY CO (DTK) al precio actual de 25.53. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 25.53 o 25.83, mientras que 1257 y 0.16% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DTK en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DTK?
Invertir en DTE ENERGY CO implica tener en cuenta el rango anual 25.11 - 25.59 y el precio actual 25.53. Muchos comparan 1.19% y 1.19% antes de colocar órdenes en 25.53 o 25.83. Estudie los cambios diarios de precios de DTK en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de DTE ENERGY CO?
El precio más alto de DTE ENERGY CO (DTK) en el último año ha sido 25.59. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 25.11 - 25.59, una comparación con 25.48 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de DTE ENERGY CO en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de DTE ENERGY CO?
El precio más bajo de DTE ENERGY CO (DTK) para el año ha sido 25.11. La comparación con los actuales 25.53 y 25.11 - 25.59 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DTK en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DTK?
En el pasado, DTE ENERGY CO ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 25.48 y 1.19% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 25.48
- Open
- 25.49
- Bid
- 25.53
- Ask
- 25.83
- Low
- 25.42
- High
- 25.59
- Volumen
- 1.257 K
- Cambio diario
- 0.20%
- Cambio mensual
- 1.19%
- Cambio a 6 meses
- 1.19%
- Cambio anual
- 1.19%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.