DTK: DTE ENERGY CO
Il tasso di cambio DTK ha avuto una variazione del 0.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.42 e ad un massimo di 25.59.
Segui le dinamiche di DTE ENERGY CO. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DTK oggi?
Oggi le azioni DTE ENERGY CO sono prezzate a 25.53. Viene scambiato all'interno di 0.20%, la chiusura di ieri è stata 25.48 e il volume degli scambi ha raggiunto 1257. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DTK mostra questi aggiornamenti.
Le azioni DTE ENERGY CO pagano dividendi?
DTE ENERGY CO è attualmente valutato a 25.53. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.19% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DTK.
Come acquistare azioni DTK?
Puoi acquistare azioni DTE ENERGY CO al prezzo attuale di 25.53. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.53 o 25.83, mentre 1257 e 0.16% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DTK sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DTK?
Investire in DTE ENERGY CO implica considerare l'intervallo annuale 25.11 - 25.59 e il prezzo attuale 25.53. Molti confrontano 1.19% e 1.19% prima di effettuare ordini su 25.53 o 25.83. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DTK con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni DTE ENERGY CO?
Il prezzo massimo di DTE ENERGY CO nell'ultimo anno è stato 25.59. All'interno di 25.11 - 25.59, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.48 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di DTE ENERGY CO utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni DTE ENERGY CO?
Il prezzo più basso di DTE ENERGY CO (DTK) nel corso dell'anno è stato 25.11. Confrontandolo con gli attuali 25.53 e 25.11 - 25.59 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DTK muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DTK?
DTE ENERGY CO ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.48 e 1.19%.
- Chiusura Precedente
- 25.48
- Apertura
- 25.49
- Bid
- 25.53
- Ask
- 25.83
- Minimo
- 25.42
- Massimo
- 25.59
- Volume
- 1.257 K
- Variazione giornaliera
- 0.20%
- Variazione Mensile
- 1.19%
- Variazione Semestrale
- 1.19%
- Variazione Annuale
- 1.19%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4