DTK: DTE ENERGY CO
Der Wechselkurs von DTK hat sich für heute um 0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.42 bis zu einem Hoch von 25.59 gehandelt.
Verfolgen Sie die DTE ENERGY CO-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DTK heute?
Die Aktie von DTE ENERGY CO (DTK) notiert heute bei 25.53. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.20% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.48 und das Handelsvolumen erreichte 1257. Das Live-Chart von DTK zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DTK Dividenden?
DTE ENERGY CO wird derzeit mit 25.53 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.19% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DTK zu verfolgen.
Wie kaufe ich DTK-Aktien?
Sie können Aktien von DTE ENERGY CO (DTK) zum aktuellen Kurs von 25.53 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.53 oder 25.83 platziert, während 1257 und 0.16% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DTK auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DTK-Aktien?
Bei einer Investition in DTE ENERGY CO müssen die jährliche Spanne 25.11 - 25.59 und der aktuelle Kurs 25.53 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.19% und 1.19%, bevor sie Orders zu 25.53 oder 25.83 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DTK.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von DTE ENERGY CO?
Der höchste Kurs von DTE ENERGY CO (DTK) im vergangenen Jahr lag bei 25.59. Innerhalb von 25.11 - 25.59 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.48 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von DTE ENERGY CO mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von DTE ENERGY CO?
Der niedrigste Kurs von DTE ENERGY CO (DTK) im Laufe des Jahres betrug 25.11. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.53 und der Spanne 25.11 - 25.59 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DTK live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DTK statt?
DTE ENERGY CO hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.48 und 1.19% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.48
- Eröffnung
- 25.49
- Bid
- 25.53
- Ask
- 25.83
- Tief
- 25.42
- Hoch
- 25.59
- Volumen
- 1.257 K
- Tagesänderung
- 0.20%
- Monatsänderung
- 1.19%
- 6-Monatsänderung
- 1.19%
- Jahresänderung
- 1.19%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4