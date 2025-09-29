- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DTK: DTE ENERGY CO
Курс DTK за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.43, а максимальная — 25.59.
Следите за динамикой DTE ENERGY CO. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DTK сегодня?
DTE ENERGY CO (DTK) сегодня оценивается на уровне 25.45. Инструмент торгуется в пределах -0.12%, вчерашнее закрытие составило 25.48, а торговый объем достиг 1034. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DTK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям DTE ENERGY CO?
DTE ENERGY CO в настоящее время оценивается в 25.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.87% и USD. Отслеживайте движения DTK на графике в реальном времени.
Как купить акции DTK?
Вы можете купить акции DTE ENERGY CO (DTK) по текущей цене 25.45. Ордера обычно размещаются около 25.45 или 25.75, тогда как 1034 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DTK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DTK?
Инвестирование в DTE ENERGY CO предполагает учет годового диапазона 25.11 - 25.59 и текущей цены 25.45. Многие сравнивают 0.87% и 0.87% перед размещением ордеров на 25.45 или 25.75. Изучайте ежедневные изменения цены DTK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции DTE ENERGY CO?
Самая высокая цена DTE ENERGY CO (DTK) за последний год составила 25.59. Акции заметно колебались в пределах 25.11 - 25.59, сравнение с 25.48 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику DTE ENERGY CO на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции DTE ENERGY CO?
Самая низкая цена DTE ENERGY CO (DTK) за год составила 25.11. Сравнение с текущими 25.45 и 25.11 - 25.59 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DTK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DTK?
В прошлом DTE ENERGY CO проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.48 и 0.87% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.48
- Open
- 25.49
- Bid
- 25.45
- Ask
- 25.75
- Low
- 25.43
- High
- 25.59
- Объем
- 1.034 K
- Дневное изменение
- -0.12%
- Месячное изменение
- 0.87%
- 6-месячное изменение
- 0.87%
- Годовое изменение
- 0.87%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%