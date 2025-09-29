КотировкиРазделы
DTK: DTE ENERGY CO

25.45 USD 0.03 (0.12%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DTK за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.43, а максимальная — 25.59.

Следите за динамикой DTE ENERGY CO. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DTK сегодня?

DTE ENERGY CO (DTK) сегодня оценивается на уровне 25.45. Инструмент торгуется в пределах -0.12%, вчерашнее закрытие составило 25.48, а торговый объем достиг 1034. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DTK в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям DTE ENERGY CO?

DTE ENERGY CO в настоящее время оценивается в 25.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.87% и USD. Отслеживайте движения DTK на графике в реальном времени.

Как купить акции DTK?

Вы можете купить акции DTE ENERGY CO (DTK) по текущей цене 25.45. Ордера обычно размещаются около 25.45 или 25.75, тогда как 1034 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DTK на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DTK?

Инвестирование в DTE ENERGY CO предполагает учет годового диапазона 25.11 - 25.59 и текущей цены 25.45. Многие сравнивают 0.87% и 0.87% перед размещением ордеров на 25.45 или 25.75. Изучайте ежедневные изменения цены DTK на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции DTE ENERGY CO?

Самая высокая цена DTE ENERGY CO (DTK) за последний год составила 25.59. Акции заметно колебались в пределах 25.11 - 25.59, сравнение с 25.48 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику DTE ENERGY CO на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции DTE ENERGY CO?

Самая низкая цена DTE ENERGY CO (DTK) за год составила 25.11. Сравнение с текущими 25.45 и 25.11 - 25.59 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DTK во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DTK?

В прошлом DTE ENERGY CO проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.48 и 0.87% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.43 25.59
Годовой диапазон
25.11 25.59
Предыдущее закрытие
25.48
Open
25.49
Bid
25.45
Ask
25.75
Low
25.43
High
25.59
Объем
1.034 K
Дневное изменение
-0.12%
Месячное изменение
0.87%
6-месячное изменение
0.87%
Годовое изменение
0.87%
