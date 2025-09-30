- Aperçu
DTK: DTE ENERGY CO
Le taux de change de DTK a changé de 0.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.42 et à un maximum de 25.59.
Suivez la dynamique DTE ENERGY CO. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DTK aujourd'hui ?
L'action DTE ENERGY CO est cotée à 25.53 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.20%, a clôturé hier à 25.48 et son volume d'échange a atteint 1257. Le graphique en temps réel du cours de DTK présente ces mises à jour.
L'action DTE ENERGY CO verse-t-elle des dividendes ?
DTE ENERGY CO est actuellement valorisé à 25.53. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.19% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DTK.
Comment acheter des actions DTK ?
Vous pouvez acheter des actions DTE ENERGY CO au cours actuel de 25.53. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.53 ou de 25.83, le 1257 et le 0.16% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DTK sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DTK ?
Investir dans DTE ENERGY CO implique de prendre en compte la fourchette annuelle 25.11 - 25.59 et le prix actuel 25.53. Beaucoup comparent 1.19% et 1.19% avant de passer des ordres à 25.53 ou 25.83. Consultez le graphique du cours de DTK en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action DTE ENERGY CO ?
Le cours le plus élevé de DTE ENERGY CO l'année dernière était 25.59. Au cours de 25.11 - 25.59, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.48 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de DTE ENERGY CO sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action DTE ENERGY CO ?
Le cours le plus bas de DTE ENERGY CO (DTK) sur l'année a été 25.11. Sa comparaison avec 25.53 et 25.11 - 25.59 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DTK sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DTK a-t-elle été divisée ?
DTE ENERGY CO a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.48 et 1.19% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.48
- Ouverture
- 25.49
- Bid
- 25.53
- Ask
- 25.83
- Plus Bas
- 25.42
- Plus Haut
- 25.59
- Volume
- 1.257 K
- Changement quotidien
- 0.20%
- Changement Mensuel
- 1.19%
- Changement à 6 Mois
- 1.19%
- Changement Annuel
- 1.19%
