DSEP: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September
A taxa do DSEP para hoje mudou para 0.14%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 44.06 e o mais alto foi 44.16.
Veja a dinâmica do par de moedas FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DSEP hoje?
Hoje FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September (DSEP) está avaliado em 44.16. O instrumento é negociado dentro de 0.14%, o fechamento de ontem foi 44.10, e o volume de negociação atingiu 97. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DSEP em tempo real.
As ações de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September pagam dividendos?
Atualmente FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September está avaliado em 44.16. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 10.43% e USD. Monitore os movimentos de DSEP no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DSEP?
Você pode comprar ações de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September (DSEP) pelo preço atual 44.16. Ordens geralmente são executadas perto de 44.16 ou 44.46, enquanto 97 e 0.20% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DSEP no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DSEP?
Investir em FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September envolve considerar a faixa anual 36.88 - 44.19 e o preço atual 44.16. Muitos comparam 1.47% e 11.54% antes de enviar ordens em 44.16 ou 44.46. Estude as mudanças diárias de preço de DSEP no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September?
O maior preço de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September (DSEP) no último ano foi 44.19. As ações oscilaram bastante dentro de 36.88 - 44.19, e a comparação com 44.10 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September?
O menor preço de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September (DSEP) no ano foi 36.88. A comparação com o preço atual 44.16 e 36.88 - 44.19 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DSEP em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DSEP?
No passado FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 44.10 e 10.43% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 44.10
- Open
- 44.07
- Bid
- 44.16
- Ask
- 44.46
- Low
- 44.06
- High
- 44.16
- Volume
- 97
- Mudança diária
- 0.14%
- Mudança mensal
- 1.47%
- Mudança de 6 meses
- 11.54%
- Mudança anual
- 10.43%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8