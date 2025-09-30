- Panoramica
DSEP: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September
Il tasso di cambio DSEP ha avuto una variazione del 0.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 44.03 e ad un massimo di 44.13.
Segui le dinamiche di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DSEP oggi?
Oggi le azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September sono prezzate a 44.10. Viene scambiato all'interno di 0.16%, la chiusura di ieri è stata 44.03 e il volume degli scambi ha raggiunto 123. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DSEP mostra questi aggiornamenti.
Le azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September pagano dividendi?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September è attualmente valutato a 44.10. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 10.28% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DSEP.
Come acquistare azioni DSEP?
Puoi acquistare azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September al prezzo attuale di 44.10. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 44.10 o 44.40, mentre 123 e -0.02% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DSEP sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DSEP?
Investire in FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September implica considerare l'intervallo annuale 36.88 - 44.19 e il prezzo attuale 44.10. Molti confrontano 1.33% e 11.39% prima di effettuare ordini su 44.10 o 44.40. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DSEP con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September?
Il prezzo massimo di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September nell'ultimo anno è stato 44.19. All'interno di 36.88 - 44.19, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 44.03 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September?
Il prezzo più basso di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September (DSEP) nel corso dell'anno è stato 36.88. Confrontandolo con gli attuali 44.10 e 36.88 - 44.19 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DSEP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DSEP?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 44.03 e 10.28%.
- Chiusura Precedente
- 44.03
- Apertura
- 44.11
- Bid
- 44.10
- Ask
- 44.40
- Minimo
- 44.03
- Massimo
- 44.13
- Volume
- 123
- Variazione giornaliera
- 0.16%
- Variazione Mensile
- 1.33%
- Variazione Semestrale
- 11.39%
- Variazione Annuale
- 10.28%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8