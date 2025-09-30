QuotazioniSezioni
DSEP: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September

44.10 USD 0.07 (0.16%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DSEP ha avuto una variazione del 0.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 44.03 e ad un massimo di 44.13.

Segui le dinamiche di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DSEP oggi?

Oggi le azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September sono prezzate a 44.10. Viene scambiato all'interno di 0.16%, la chiusura di ieri è stata 44.03 e il volume degli scambi ha raggiunto 123. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DSEP mostra questi aggiornamenti.

Le azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September pagano dividendi?

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September è attualmente valutato a 44.10. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 10.28% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DSEP.

Come acquistare azioni DSEP?

Puoi acquistare azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September al prezzo attuale di 44.10. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 44.10 o 44.40, mentre 123 e -0.02% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DSEP sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DSEP?

Investire in FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September implica considerare l'intervallo annuale 36.88 - 44.19 e il prezzo attuale 44.10. Molti confrontano 1.33% e 11.39% prima di effettuare ordini su 44.10 o 44.40. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DSEP con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September?

Il prezzo massimo di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September nell'ultimo anno è stato 44.19. All'interno di 36.88 - 44.19, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 44.03 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September?

Il prezzo più basso di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September (DSEP) nel corso dell'anno è stato 36.88. Confrontandolo con gli attuali 44.10 e 36.88 - 44.19 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DSEP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DSEP?

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 44.03 e 10.28%.

Intervallo Giornaliero
44.03 44.13
Intervallo Annuale
36.88 44.19
Chiusura Precedente
44.03
Apertura
44.11
Bid
44.10
Ask
44.40
Minimo
44.03
Massimo
44.13
Volume
123
Variazione giornaliera
0.16%
Variazione Mensile
1.33%
Variazione Semestrale
11.39%
Variazione Annuale
10.28%
