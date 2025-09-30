クォートセクション
通貨 / DSEP
株に戻る

DSEP: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September

44.07 USD 0.03 (0.07%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DSEPの今日の為替レートは、-0.07%変化しました。日中、通貨は1あたり44.06の安値と44.12の高値で取引されました。

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Septemberダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

DSEP株の現在の価格は？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Septemberの株価は本日44.07です。-0.07%内で取引され、前日の終値は44.10、取引量は65に達しました。DSEPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Septemberの株は配当を出しますか？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Septemberの現在の価格は44.07です。配当方針は会社によりますが、投資家は10.20%やUSDにも注目します。DSEPの動きはライブチャートで確認できます。

DSEP株を買う方法は？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Septemberの株は現在44.07で購入可能です。注文は通常44.07または44.37付近で行われ、65や0.00%が市場の動きを示します。DSEPの最新情報はライブチャートで確認できます。

DSEP株に投資する方法は？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Septemberへの投資では、年間の値幅36.88 - 44.19と現在の44.07を考慮します。注文は多くの場合44.07や44.37で行われる前に、1.26%や11.32%と比較されます。DSEPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Septemberの株の最高値は？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Septemberの過去1年の最高値は44.19でした。36.88 - 44.19内で株価は大きく変動し、44.10と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Septemberのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Septemberの株の最低値は？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September(DSEP)の年間最安値は36.88でした。現在の44.07や36.88 - 44.19と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DSEPの動きはライブチャートで確認できます。

DSEPの株式分割はいつ行われましたか？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Septemberは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、44.10、10.20%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
44.06 44.12
1年のレンジ
36.88 44.19
以前の終値
44.10
始値
44.07
買値
44.07
買値
44.37
安値
44.06
高値
44.12
出来高
65
1日の変化
-0.07%
1ヶ月の変化
1.26%
6ヶ月の変化
11.32%
1年の変化
10.20%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8