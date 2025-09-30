- 概要
DSEP: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September
DSEPの今日の為替レートは、-0.07%変化しました。日中、通貨は1あたり44.06の安値と44.12の高値で取引されました。
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Septemberダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
DSEP株の現在の価格は？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Septemberの株価は本日44.07です。-0.07%内で取引され、前日の終値は44.10、取引量は65に達しました。DSEPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Septemberの株は配当を出しますか？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Septemberの現在の価格は44.07です。配当方針は会社によりますが、投資家は10.20%やUSDにも注目します。DSEPの動きはライブチャートで確認できます。
DSEP株を買う方法は？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Septemberの株は現在44.07で購入可能です。注文は通常44.07または44.37付近で行われ、65や0.00%が市場の動きを示します。DSEPの最新情報はライブチャートで確認できます。
DSEP株に投資する方法は？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Septemberへの投資では、年間の値幅36.88 - 44.19と現在の44.07を考慮します。注文は多くの場合44.07や44.37で行われる前に、1.26%や11.32%と比較されます。DSEPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Septemberの株の最高値は？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Septemberの過去1年の最高値は44.19でした。36.88 - 44.19内で株価は大きく変動し、44.10と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Septemberのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Septemberの株の最低値は？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September(DSEP)の年間最安値は36.88でした。現在の44.07や36.88 - 44.19と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DSEPの動きはライブチャートで確認できます。
DSEPの株式分割はいつ行われましたか？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Septemberは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、44.10、10.20%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 44.10
- 始値
- 44.07
- 買値
- 44.07
- 買値
- 44.37
- 安値
- 44.06
- 高値
- 44.12
- 出来高
- 65
- 1日の変化
- -0.07%
- 1ヶ月の変化
- 1.26%
- 6ヶ月の変化
- 11.32%
- 1年の変化
- 10.20%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8