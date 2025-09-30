- Обзор рынка
DSEP: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September
Курс DSEP за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.03, а максимальная — 44.13.
Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DSEP сегодня?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September (DSEP) сегодня оценивается на уровне 44.10. Инструмент торгуется в пределах 0.16%, вчерашнее закрытие составило 44.03, а торговый объем достиг 123. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DSEP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September в настоящее время оценивается в 44.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.28% и USD. Отслеживайте движения DSEP на графике в реальном времени.
Как купить акции DSEP?
Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September (DSEP) по текущей цене 44.10. Ордера обычно размещаются около 44.10 или 44.40, тогда как 123 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DSEP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DSEP?
Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September предполагает учет годового диапазона 36.88 - 44.19 и текущей цены 44.10. Многие сравнивают 1.33% и 11.39% перед размещением ордеров на 44.10 или 44.40. Изучайте ежедневные изменения цены DSEP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September?
Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September (DSEP) за последний год составила 44.19. Акции заметно колебались в пределах 36.88 - 44.19, сравнение с 44.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September?
Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September (DSEP) за год составила 36.88. Сравнение с текущими 44.10 и 36.88 - 44.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DSEP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DSEP?
В прошлом FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.03 и 10.28% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 44.03
- Open
- 44.11
- Bid
- 44.10
- Ask
- 44.40
- Low
- 44.03
- High
- 44.13
- Объем
- 123
- Дневное изменение
- 0.16%
- Месячное изменение
- 1.33%
- 6-месячное изменение
- 11.39%
- Годовое изменение
- 10.28%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8