DSEP: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September

44.10 USD 0.07 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DSEP за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.03, а максимальная — 44.13.

Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DSEP сегодня?

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September (DSEP) сегодня оценивается на уровне 44.10. Инструмент торгуется в пределах 0.16%, вчерашнее закрытие составило 44.03, а торговый объем достиг 123. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DSEP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September?

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September в настоящее время оценивается в 44.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.28% и USD. Отслеживайте движения DSEP на графике в реальном времени.

Как купить акции DSEP?

Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September (DSEP) по текущей цене 44.10. Ордера обычно размещаются около 44.10 или 44.40, тогда как 123 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DSEP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DSEP?

Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September предполагает учет годового диапазона 36.88 - 44.19 и текущей цены 44.10. Многие сравнивают 1.33% и 11.39% перед размещением ордеров на 44.10 или 44.40. Изучайте ежедневные изменения цены DSEP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September?

Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September (DSEP) за последний год составила 44.19. Акции заметно колебались в пределах 36.88 - 44.19, сравнение с 44.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September?

Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September (DSEP) за год составила 36.88. Сравнение с текущими 44.10 и 36.88 - 44.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DSEP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DSEP?

В прошлом FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.03 и 10.28% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
44.03 44.13
Годовой диапазон
36.88 44.19
Предыдущее закрытие
44.03
Open
44.11
Bid
44.10
Ask
44.40
Low
44.03
High
44.13
Объем
123
Дневное изменение
0.16%
Месячное изменение
1.33%
6-месячное изменение
11.39%
Годовое изменение
10.28%
