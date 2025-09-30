- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DSEP: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September
Le taux de change de DSEP a changé de 0.16% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 44.03 et à un maximum de 44.13.
Suivez la dynamique FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DSEP aujourd'hui ?
L'action FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September est cotée à 44.10 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.16%, a clôturé hier à 44.03 et son volume d'échange a atteint 123. Le graphique en temps réel du cours de DSEP présente ces mises à jour.
L'action FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September verse-t-elle des dividendes ?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September est actuellement valorisé à 44.10. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 10.28% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DSEP.
Comment acheter des actions DSEP ?
Vous pouvez acheter des actions FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September au cours actuel de 44.10. Les ordres sont généralement placés à proximité de 44.10 ou de 44.40, le 123 et le -0.02% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DSEP sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DSEP ?
Investir dans FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September implique de prendre en compte la fourchette annuelle 36.88 - 44.19 et le prix actuel 44.10. Beaucoup comparent 1.33% et 11.39% avant de passer des ordres à 44.10 ou 44.40. Consultez le graphique du cours de DSEP en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September ?
Le cours le plus élevé de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September l'année dernière était 44.19. Au cours de 36.88 - 44.19, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 44.03 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September ?
Le cours le plus bas de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September (DSEP) sur l'année a été 36.88. Sa comparaison avec 44.10 et 36.88 - 44.19 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DSEP sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DSEP a-t-elle été divisée ?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 44.03 et 10.28% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 44.03
- Ouverture
- 44.11
- Bid
- 44.10
- Ask
- 44.40
- Plus Bas
- 44.03
- Plus Haut
- 44.13
- Volume
- 123
- Changement quotidien
- 0.16%
- Changement Mensuel
- 1.33%
- Changement à 6 Mois
- 11.39%
- Changement Annuel
- 10.28%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8