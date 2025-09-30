- Übersicht
DSEP: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September
Der Wechselkurs von DSEP hat sich für heute um 0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 44.06 bis zu einem Hoch von 44.21 gehandelt.
Verfolgen Sie die FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DSEP heute?
Die Aktie von FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September (DSEP) notiert heute bei 44.20. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.23% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 44.10 und das Handelsvolumen erreichte 109. Das Live-Chart von DSEP zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DSEP Dividenden?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September wird derzeit mit 44.20 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 10.53% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DSEP zu verfolgen.
Wie kaufe ich DSEP-Aktien?
Sie können Aktien von FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September (DSEP) zum aktuellen Kurs von 44.20 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 44.20 oder 44.50 platziert, während 109 und 0.29% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DSEP auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DSEP-Aktien?
Bei einer Investition in FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September müssen die jährliche Spanne 36.88 - 44.21 und der aktuelle Kurs 44.20 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.56% und 11.64%, bevor sie Orders zu 44.20 oder 44.50 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DSEP.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September?
Der höchste Kurs von FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September (DSEP) im vergangenen Jahr lag bei 44.21. Innerhalb von 36.88 - 44.21 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 44.10 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September?
Der niedrigste Kurs von FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September (DSEP) im Laufe des Jahres betrug 36.88. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 44.20 und der Spanne 36.88 - 44.21 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DSEP live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DSEP statt?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 44.10 und 10.53% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 44.10
- Eröffnung
- 44.07
- Bid
- 44.20
- Ask
- 44.50
- Tief
- 44.06
- Hoch
- 44.21
- Volumen
- 109
- Tagesänderung
- 0.23%
- Monatsänderung
- 1.56%
- 6-Monatsänderung
- 11.64%
- Jahresänderung
- 10.53%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8