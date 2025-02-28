- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
DRUP: GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF
A taxa do DRUP para hoje mudou para 0.77%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 65.57 e o mais alto foi 65.63.
Veja a dinâmica do par de moedas GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DRUP Notícias
- Inflection Points: Tales Of The Automation Age
- Equity Outlook: Applying Timeless Insights For Volatile Times Ahead
- Separating Signal From Noise: Strategies For Equity Growth Investors
- From Factory Floor To Autonomous Fleet: The Realignment Of Robotics In 2025
- AI In Investment Management: 5 Lessons From The Front Lines
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- SaltLight Capital Q4 2024 Co-Investor Letter
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DRUP hoje?
Hoje GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) está avaliado em 65.63. O instrumento é negociado dentro de 0.77%, o fechamento de ontem foi 65.13, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DRUP em tempo real.
As ações de GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF pagam dividendos?
Atualmente GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF está avaliado em 65.63. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 24.04% e USD. Monitore os movimentos de DRUP no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DRUP?
Você pode comprar ações de GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) pelo preço atual 65.63. Ordens geralmente são executadas perto de 65.63 ou 65.93, enquanto 2 e 0.09% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DRUP no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DRUP?
Investir em GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF envolve considerar a faixa anual 44.61 - 66.53 e o preço atual 65.63. Muitos comparam 4.27% e 25.78% antes de enviar ordens em 65.63 ou 65.93. Estude as mudanças diárias de preço de DRUP no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF?
O maior preço de GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) no último ano foi 66.53. As ações oscilaram bastante dentro de 44.61 - 66.53, e a comparação com 65.13 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF?
O menor preço de GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) no ano foi 44.61. A comparação com o preço atual 65.63 e 44.61 - 66.53 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DRUP em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DRUP?
No passado GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 65.13 e 24.04% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 65.13
- Open
- 65.57
- Bid
- 65.63
- Ask
- 65.93
- Low
- 65.57
- High
- 65.63
- Volume
- 2
- Mudança diária
- 0.77%
- Mudança mensal
- 4.27%
- Mudança de 6 meses
- 25.78%
- Mudança anual
- 24.04%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8