DRUP: GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF
Le taux de change de DRUP a changé de 0.77% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 65.57 et à un maximum de 65.63.
Suivez la dynamique GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DRUP Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DRUP aujourd'hui ?
L'action GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF est cotée à 65.63 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.77%, a clôturé hier à 65.13 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de DRUP présente ces mises à jour.
L'action GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF verse-t-elle des dividendes ?
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF est actuellement valorisé à 65.63. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 24.04% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DRUP.
Comment acheter des actions DRUP ?
Vous pouvez acheter des actions GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF au cours actuel de 65.63. Les ordres sont généralement placés à proximité de 65.63 ou de 65.93, le 2 et le 0.09% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DRUP sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DRUP ?
Investir dans GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 44.61 - 66.53 et le prix actuel 65.63. Beaucoup comparent 4.27% et 25.78% avant de passer des ordres à 65.63 ou 65.93. Consultez le graphique du cours de DRUP en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF ?
Le cours le plus élevé de GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF l'année dernière était 66.53. Au cours de 44.61 - 66.53, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 65.13 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF ?
Le cours le plus bas de GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) sur l'année a été 44.61. Sa comparaison avec 65.63 et 44.61 - 66.53 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DRUP sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DRUP a-t-elle été divisée ?
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 65.13 et 24.04% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 65.13
- Ouverture
- 65.57
- Bid
- 65.63
- Ask
- 65.93
- Plus Bas
- 65.57
- Plus Haut
- 65.63
- Volume
- 2
- Changement quotidien
- 0.77%
- Changement Mensuel
- 4.27%
- Changement à 6 Mois
- 25.78%
- Changement Annuel
- 24.04%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8