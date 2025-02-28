- 概要
DRUP: GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF
DRUPの今日の為替レートは、0.77%変化しました。日中、通貨は1あたり65.57の安値と65.63の高値で取引されました。
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
DRUP News
よくあるご質問
DRUP株の現在の価格は？
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETFの株価は本日65.63です。0.77%内で取引され、前日の終値は65.13、取引量は2に達しました。DRUPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETFの株は配当を出しますか？
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETFの現在の価格は65.63です。配当方針は会社によりますが、投資家は24.04%やUSDにも注目します。DRUPの動きはライブチャートで確認できます。
DRUP株を買う方法は？
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETFの株は現在65.63で購入可能です。注文は通常65.63または65.93付近で行われ、2や0.09%が市場の動きを示します。DRUPの最新情報はライブチャートで確認できます。
DRUP株に投資する方法は？
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETFへの投資では、年間の値幅44.61 - 66.53と現在の65.63を考慮します。注文は多くの場合65.63や65.93で行われる前に、4.27%や25.78%と比較されます。DRUPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETFの株の最高値は？
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETFの過去1年の最高値は66.53でした。44.61 - 66.53内で株価は大きく変動し、65.13と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETFの株の最低値は？
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF(DRUP)の年間最安値は44.61でした。現在の65.63や44.61 - 66.53と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DRUPの動きはライブチャートで確認できます。
DRUPの株式分割はいつ行われましたか？
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、65.13、24.04%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 65.13
- 始値
- 65.57
- 買値
- 65.63
- 買値
- 65.93
- 安値
- 65.57
- 高値
- 65.63
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- 0.77%
- 1ヶ月の変化
- 4.27%
- 6ヶ月の変化
- 25.78%
- 1年の変化
- 24.04%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8