通貨 / DRUP
DRUP: GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

65.63 USD 0.50 (0.77%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DRUPの今日の為替レートは、0.77%変化しました。日中、通貨は1あたり65.57の安値と65.63の高値で取引されました。

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DRUP株の現在の価格は？

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETFの株価は本日65.63です。0.77%内で取引され、前日の終値は65.13、取引量は2に達しました。DRUPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETFの株は配当を出しますか？

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETFの現在の価格は65.63です。配当方針は会社によりますが、投資家は24.04%やUSDにも注目します。DRUPの動きはライブチャートで確認できます。

DRUP株を買う方法は？

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETFの株は現在65.63で購入可能です。注文は通常65.63または65.93付近で行われ、2や0.09%が市場の動きを示します。DRUPの最新情報はライブチャートで確認できます。

DRUP株に投資する方法は？

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETFへの投資では、年間の値幅44.61 - 66.53と現在の65.63を考慮します。注文は多くの場合65.63や65.93で行われる前に、4.27%や25.78%と比較されます。DRUPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETFの株の最高値は？

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETFの過去1年の最高値は66.53でした。44.61 - 66.53内で株価は大きく変動し、65.13と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETFの株の最低値は？

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF(DRUP)の年間最安値は44.61でした。現在の65.63や44.61 - 66.53と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DRUPの動きはライブチャートで確認できます。

DRUPの株式分割はいつ行われましたか？

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、65.13、24.04%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
65.57 65.63
1年のレンジ
44.61 66.53
以前の終値
65.13
始値
65.57
買値
65.63
買値
65.93
安値
65.57
高値
65.63
出来高
2
1日の変化
0.77%
1ヶ月の変化
4.27%
6ヶ月の変化
25.78%
1年の変化
24.04%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8