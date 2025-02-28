报价部分
DRUP: GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

65.63 USD 0.50 (0.77%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DRUP汇率已更改0.77%。当日，交易品种以低点65.57和高点65.63进行交易。

关注GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

DRUP新闻

常见问题解答

DRUP股票今天的价格是多少？

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF股票今天的定价为65.63。它在0.77%范围内交易，昨天的收盘价为65.13，交易量达到2。DRUP的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF股票是否支付股息？

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF目前的价值为65.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.04%和USD。实时查看图表以跟踪DRUP走势。

如何购买DRUP股票？

您可以以65.63的当前价格购买GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF股票。订单通常设置在65.63或65.93附近，而2和0.09%显示市场活动。立即关注DRUP的实时图表更新。

如何投资DRUP股票？

投资GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF需要考虑年度范围44.61 - 66.53和当前价格65.63。许多人在以65.63或65.93下订单之前，会比较4.27%和。实时查看DRUP价格图表，了解每日变化。

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF的最高价格是66.53。在44.61 - 66.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF的绩效。

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF股票的最低价格是多少？

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF（DRUP）的最低价格为44.61。将其与当前的65.63和44.61 - 66.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DRUP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DRUP股票是什么时候拆分的？

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、65.13和24.04%中可见。

日范围
65.57 65.63
年范围
44.61 66.53
前一天收盘价
65.13
开盘价
65.57
卖价
65.63
买价
65.93
最低价
65.57
最高价
65.63
交易量
2
日变化
0.77%
月变化
4.27%
6个月变化
25.78%
年变化
24.04%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8