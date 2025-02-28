DRUP: GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF
今日DRUP汇率已更改0.77%。当日，交易品种以低点65.57和高点65.63进行交易。
关注GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DRUP新闻
常见问题解答
DRUP股票今天的价格是多少？
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF股票今天的定价为65.63。它在0.77%范围内交易，昨天的收盘价为65.13，交易量达到2。DRUP的实时价格图表显示了这些更新。
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF股票是否支付股息？
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF目前的价值为65.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.04%和USD。实时查看图表以跟踪DRUP走势。
如何购买DRUP股票？
您可以以65.63的当前价格购买GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF股票。订单通常设置在65.63或65.93附近，而2和0.09%显示市场活动。立即关注DRUP的实时图表更新。
如何投资DRUP股票？
投资GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF需要考虑年度范围44.61 - 66.53和当前价格65.63。许多人在以65.63或65.93下订单之前，会比较4.27%和。实时查看DRUP价格图表，了解每日变化。
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF的最高价格是66.53。在44.61 - 66.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF的绩效。
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF股票的最低价格是多少？
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF（DRUP）的最低价格为44.61。将其与当前的65.63和44.61 - 66.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DRUP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DRUP股票是什么时候拆分的？
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、65.13和24.04%中可见。
- 前一天收盘价
- 65.13
- 开盘价
- 65.57
- 卖价
- 65.63
- 买价
- 65.93
- 最低价
- 65.57
- 最高价
- 65.63
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.77%
- 月变化
- 4.27%
- 6个月变化
- 25.78%
- 年变化
- 24.04%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8