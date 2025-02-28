- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
DRUP: GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF
Der Wechselkurs von DRUP hat sich für heute um 0.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 65.57 bis zu einem Hoch von 65.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DRUP News
- Inflection Points: Tales Of The Automation Age
- Equity Outlook: Applying Timeless Insights For Volatile Times Ahead
- Separating Signal From Noise: Strategies For Equity Growth Investors
- From Factory Floor To Autonomous Fleet: The Realignment Of Robotics In 2025
- AI In Investment Management: 5 Lessons From The Front Lines
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- SaltLight Capital Q4 2024 Co-Investor Letter
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DRUP heute?
Die Aktie von GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) notiert heute bei 65.63. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.77% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 65.13 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von DRUP zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DRUP Dividenden?
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF wird derzeit mit 65.63 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 24.04% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DRUP zu verfolgen.
Wie kaufe ich DRUP-Aktien?
Sie können Aktien von GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) zum aktuellen Kurs von 65.63 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 65.63 oder 65.93 platziert, während 2 und 0.09% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DRUP auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DRUP-Aktien?
Bei einer Investition in GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF müssen die jährliche Spanne 44.61 - 66.53 und der aktuelle Kurs 65.63 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.27% und 25.78%, bevor sie Orders zu 65.63 oder 65.93 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DRUP.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF?
Der höchste Kurs von GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) im vergangenen Jahr lag bei 66.53. Innerhalb von 44.61 - 66.53 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 65.13 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF?
Der niedrigste Kurs von GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) im Laufe des Jahres betrug 44.61. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 65.63 und der Spanne 44.61 - 66.53 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DRUP live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DRUP statt?
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 65.13 und 24.04% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 65.13
- Eröffnung
- 65.57
- Bid
- 65.63
- Ask
- 65.93
- Tief
- 65.57
- Hoch
- 65.63
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 0.77%
- Monatsänderung
- 4.27%
- 6-Monatsänderung
- 25.78%
- Jahresänderung
- 24.04%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8