DRUP: GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

65.63 USD 0.50 (0.77%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DRUP за сегодня изменился на 0.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 65.57, а максимальная — 65.63.

Следите за динамикой GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DRUP сегодня?

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) сегодня оценивается на уровне 65.63. Инструмент торгуется в пределах 0.77%, вчерашнее закрытие составило 65.13, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DRUP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF?

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF в настоящее время оценивается в 65.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.04% и USD. Отслеживайте движения DRUP на графике в реальном времени.

Как купить акции DRUP?

Вы можете купить акции GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) по текущей цене 65.63. Ордера обычно размещаются около 65.63 или 65.93, тогда как 2 и 0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DRUP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DRUP?

Инвестирование в GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF предполагает учет годового диапазона 44.61 - 66.53 и текущей цены 65.63. Многие сравнивают 4.27% и 25.78% перед размещением ордеров на 65.63 или 65.93. Изучайте ежедневные изменения цены DRUP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF?

Самая высокая цена GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) за последний год составила 66.53. Акции заметно колебались в пределах 44.61 - 66.53, сравнение с 65.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF?

Самая низкая цена GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) за год составила 44.61. Сравнение с текущими 65.63 и 44.61 - 66.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DRUP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DRUP?

В прошлом GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 65.13 и 24.04% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
65.57 65.63
Годовой диапазон
44.61 66.53
Предыдущее закрытие
65.13
Open
65.57
Bid
65.63
Ask
65.93
Low
65.57
High
65.63
Объем
2
Дневное изменение
0.77%
Месячное изменение
4.27%
6-месячное изменение
25.78%
Годовое изменение
24.04%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8