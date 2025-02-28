- Обзор рынка
DRUP: GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF
Курс DRUP за сегодня изменился на 0.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 65.57, а максимальная — 65.63.
Следите за динамикой GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DRUP сегодня?
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) сегодня оценивается на уровне 65.63. Инструмент торгуется в пределах 0.77%, вчерашнее закрытие составило 65.13, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DRUP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF?
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF в настоящее время оценивается в 65.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.04% и USD. Отслеживайте движения DRUP на графике в реальном времени.
Как купить акции DRUP?
Вы можете купить акции GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) по текущей цене 65.63. Ордера обычно размещаются около 65.63 или 65.93, тогда как 2 и 0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DRUP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DRUP?
Инвестирование в GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF предполагает учет годового диапазона 44.61 - 66.53 и текущей цены 65.63. Многие сравнивают 4.27% и 25.78% перед размещением ордеров на 65.63 или 65.93. Изучайте ежедневные изменения цены DRUP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF?
Самая высокая цена GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) за последний год составила 66.53. Акции заметно колебались в пределах 44.61 - 66.53, сравнение с 65.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF?
Самая низкая цена GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) за год составила 44.61. Сравнение с текущими 65.63 и 44.61 - 66.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DRUP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DRUP?
В прошлом GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 65.13 и 24.04% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 65.13
- Open
- 65.57
- Bid
- 65.63
- Ask
- 65.93
- Low
- 65.57
- High
- 65.63
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.77%
- Месячное изменение
- 4.27%
- 6-месячное изменение
- 25.78%
- Годовое изменение
- 24.04%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8