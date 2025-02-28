- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
DRUP: GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF
Il tasso di cambio DRUP ha avuto una variazione del 0.77% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 65.57 e ad un massimo di 65.63.
Segui le dinamiche di GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DRUP News
- Inflection Points: Tales Of The Automation Age
- Equity Outlook: Applying Timeless Insights For Volatile Times Ahead
- Separating Signal From Noise: Strategies For Equity Growth Investors
- From Factory Floor To Autonomous Fleet: The Realignment Of Robotics In 2025
- AI In Investment Management: 5 Lessons From The Front Lines
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- SaltLight Capital Q4 2024 Co-Investor Letter
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DRUP oggi?
Oggi le azioni GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF sono prezzate a 65.63. Viene scambiato all'interno di 0.77%, la chiusura di ieri è stata 65.13 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DRUP mostra questi aggiornamenti.
Le azioni GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF pagano dividendi?
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF è attualmente valutato a 65.63. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 24.04% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DRUP.
Come acquistare azioni DRUP?
Puoi acquistare azioni GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF al prezzo attuale di 65.63. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 65.63 o 65.93, mentre 2 e 0.09% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DRUP sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DRUP?
Investire in GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF implica considerare l'intervallo annuale 44.61 - 66.53 e il prezzo attuale 65.63. Molti confrontano 4.27% e 25.78% prima di effettuare ordini su 65.63 o 65.93. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DRUP con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF?
Il prezzo massimo di GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF nell'ultimo anno è stato 66.53. All'interno di 44.61 - 66.53, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 65.13 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF?
Il prezzo più basso di GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) nel corso dell'anno è stato 44.61. Confrontandolo con gli attuali 65.63 e 44.61 - 66.53 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DRUP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DRUP?
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 65.13 e 24.04%.
- Chiusura Precedente
- 65.13
- Apertura
- 65.57
- Bid
- 65.63
- Ask
- 65.93
- Minimo
- 65.57
- Massimo
- 65.63
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 0.77%
- Variazione Mensile
- 4.27%
- Variazione Semestrale
- 25.78%
- Variazione Annuale
- 24.04%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8