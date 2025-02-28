- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
DRUP: GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF
El tipo de cambio de DRUP de hoy ha cambiado un 0.77%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 65.57, mientras que el máximo ha alcanzado 65.63.
Siga la dinámica de la pareja de divisas GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DRUP News
- Inflection Points: Tales Of The Automation Age
- Equity Outlook: Applying Timeless Insights For Volatile Times Ahead
- Separating Signal From Noise: Strategies For Equity Growth Investors
- From Factory Floor To Autonomous Fleet: The Realignment Of Robotics In 2025
- AI In Investment Management: 5 Lessons From The Front Lines
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- SaltLight Capital Q4 2024 Co-Investor Letter
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DRUP hoy?
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) se evalúa hoy en 65.63. El instrumento se negocia dentro de 0.77%; el cierre de ayer ha sido 65.13 y el volumen comercial ha alcanzado 2. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DRUP en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF?
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF se evalúa actualmente en 65.63. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 24.04% y USD. Monitoree los movimientos de DRUP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DRUP?
Puede comprar acciones de GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) al precio actual de 65.63. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 65.63 o 65.93, mientras que 2 y 0.09% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DRUP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DRUP?
Invertir en GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF implica tener en cuenta el rango anual 44.61 - 66.53 y el precio actual 65.63. Muchos comparan 4.27% y 25.78% antes de colocar órdenes en 65.63 o 65.93. Estudie los cambios diarios de precios de DRUP en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF?
El precio más alto de GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) en el último año ha sido 66.53. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 44.61 - 66.53, una comparación con 65.13 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF?
El precio más bajo de GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) para el año ha sido 44.61. La comparación con los actuales 65.63 y 44.61 - 66.53 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DRUP en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DRUP?
En el pasado, GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 65.13 y 24.04% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 65.13
- Open
- 65.57
- Bid
- 65.63
- Ask
- 65.93
- Low
- 65.57
- High
- 65.63
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- 0.77%
- Cambio mensual
- 4.27%
- Cambio a 6 meses
- 25.78%
- Cambio anual
- 24.04%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8