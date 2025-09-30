CotaçõesSeções
Moedas / DNOV
Voltar para Ações

DNOV: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

46.78 USD 0.01 (0.02%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do DNOV para hoje mudou para 0.02%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 46.78 e o mais alto foi 46.78.

Veja a dinâmica do par de moedas FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de DNOV hoje?

Hoje FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) está avaliado em 46.78. O instrumento é negociado dentro de 0.02%, o fechamento de ontem foi 46.77, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DNOV em tempo real.

As ações de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November pagam dividendos?

Atualmente FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November está avaliado em 46.78. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 10.75% e USD. Monitore os movimentos de DNOV no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de DNOV?

Você pode comprar ações de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) pelo preço atual 46.78. Ordens geralmente são executadas perto de 46.78 ou 47.08, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DNOV no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de DNOV?

Investir em FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November envolve considerar a faixa anual 39.00 - 46.84 e o preço atual 46.78. Muitos comparam 2.23% e 11.73% antes de enviar ordens em 46.78 ou 47.08. Estude as mudanças diárias de preço de DNOV no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November?

O maior preço de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) no último ano foi 46.84. As ações oscilaram bastante dentro de 39.00 - 46.84, e a comparação com 46.77 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November?

O menor preço de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) no ano foi 39.00. A comparação com o preço atual 46.78 e 39.00 - 46.84 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DNOV em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de DNOV?

No passado FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 46.77 e 10.75% após os eventos corporativos.

Faixa diária
46.78 46.78
Faixa anual
39.00 46.84
Fechamento anterior
46.77
Open
46.78
Bid
46.78
Ask
47.08
Low
46.78
High
46.78
Volume
1
Mudança diária
0.02%
Mudança mensal
2.23%
Mudança de 6 meses
11.73%
Mudança anual
10.75%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8