- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
DNOV: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November
A taxa do DNOV para hoje mudou para 0.02%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 46.78 e o mais alto foi 46.78.
Veja a dinâmica do par de moedas FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DNOV hoje?
Hoje FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) está avaliado em 46.78. O instrumento é negociado dentro de 0.02%, o fechamento de ontem foi 46.77, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DNOV em tempo real.
As ações de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November pagam dividendos?
Atualmente FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November está avaliado em 46.78. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 10.75% e USD. Monitore os movimentos de DNOV no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DNOV?
Você pode comprar ações de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) pelo preço atual 46.78. Ordens geralmente são executadas perto de 46.78 ou 47.08, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DNOV no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DNOV?
Investir em FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November envolve considerar a faixa anual 39.00 - 46.84 e o preço atual 46.78. Muitos comparam 2.23% e 11.73% antes de enviar ordens em 46.78 ou 47.08. Estude as mudanças diárias de preço de DNOV no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November?
O maior preço de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) no último ano foi 46.84. As ações oscilaram bastante dentro de 39.00 - 46.84, e a comparação com 46.77 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November?
O menor preço de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) no ano foi 39.00. A comparação com o preço atual 46.78 e 39.00 - 46.84 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DNOV em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DNOV?
No passado FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 46.77 e 10.75% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 46.77
- Open
- 46.78
- Bid
- 46.78
- Ask
- 47.08
- Low
- 46.78
- High
- 46.78
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 0.02%
- Mudança mensal
- 2.23%
- Mudança de 6 meses
- 11.73%
- Mudança anual
- 10.75%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8