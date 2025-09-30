- Обзор рынка
DNOV: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November
Курс DNOV за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.77, а максимальная — 46.84.
Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DNOV сегодня?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) сегодня оценивается на уровне 46.77. Инструмент торгуется в пределах 0.09%, вчерашнее закрытие составило 46.73, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DNOV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November в настоящее время оценивается в 46.77. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.72% и USD. Отслеживайте движения DNOV на графике в реальном времени.
Как купить акции DNOV?
Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) по текущей цене 46.77. Ордера обычно размещаются около 46.77 или 47.07, тогда как 9 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DNOV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DNOV?
Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November предполагает учет годового диапазона 39.00 - 46.84 и текущей цены 46.77. Многие сравнивают 2.21% и 11.70% перед размещением ордеров на 46.77 или 47.07. Изучайте ежедневные изменения цены DNOV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November?
Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) за последний год составила 46.84. Акции заметно колебались в пределах 39.00 - 46.84, сравнение с 46.73 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November?
Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) за год составила 39.00. Сравнение с текущими 46.77 и 39.00 - 46.84 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DNOV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DNOV?
В прошлом FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.73 и 10.72% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 46.73
- Open
- 46.81
- Bid
- 46.77
- Ask
- 47.07
- Low
- 46.77
- High
- 46.84
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- 0.09%
- Месячное изменение
- 2.21%
- 6-месячное изменение
- 11.70%
- Годовое изменение
- 10.72%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8