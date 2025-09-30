КотировкиРазделы
DNOV: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

46.77 USD 0.04 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DNOV за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.77, а максимальная — 46.84.

Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DNOV сегодня?

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) сегодня оценивается на уровне 46.77. Инструмент торгуется в пределах 0.09%, вчерашнее закрытие составило 46.73, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DNOV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November?

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November в настоящее время оценивается в 46.77. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.72% и USD. Отслеживайте движения DNOV на графике в реальном времени.

Как купить акции DNOV?

Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) по текущей цене 46.77. Ордера обычно размещаются около 46.77 или 47.07, тогда как 9 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DNOV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DNOV?

Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November предполагает учет годового диапазона 39.00 - 46.84 и текущей цены 46.77. Многие сравнивают 2.21% и 11.70% перед размещением ордеров на 46.77 или 47.07. Изучайте ежедневные изменения цены DNOV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November?

Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) за последний год составила 46.84. Акции заметно колебались в пределах 39.00 - 46.84, сравнение с 46.73 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November?

Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) за год составила 39.00. Сравнение с текущими 46.77 и 39.00 - 46.84 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DNOV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DNOV?

В прошлом FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.73 и 10.72% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
46.77 46.84
Годовой диапазон
39.00 46.84
Предыдущее закрытие
46.73
Open
46.81
Bid
46.77
Ask
47.07
Low
46.77
High
46.84
Объем
9
Дневное изменение
0.09%
Месячное изменение
2.21%
6-месячное изменение
11.70%
Годовое изменение
10.72%
